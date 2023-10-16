Insomniac, Spider-Man 2'nin lansman fragmanını yayınladı

Insomniac, 20 Ekim'de PlayStation 5'e özel olarak piyasaya sürülmesinden önce Spider-Man 2'nin lansman fragmanını yayınladı. Fragman iki yeni kötü adam olan Sandman ve Mister Negative'i tanıtarak bu düşmanlara ilk kez göz atmamızı sağlıyor. Ayrıca Harry Osborne'un bir görüntüsünü, Spider-Man'ın Lizard'a karşı savaşını ve Venom'un yakından bir bakışını da görebiliyoruz.

Insomniac, 20 Ekim'de PlayStation 5'e özel olarak piyasaya sürülmesinden önce Spider-Man 2'nin lansman fragmanını yayınladı. Fragman iki yeni kötü adam olan Sandman ve Mister Negative'i tanıtarak bu düşmanlara ilk kez göz atmamızı sağlıyor. Ayrıca Harry Osborne'un bir görüntüsünü, Spider-Man'ın Lizard'a karşı savaşını ve Venom'un yakından bir bakışını da görebiliyoruz.

Sandman ve Mister Negative de Spider-Man 2 hikayesine dahil oluyor!

Fragman, Peter Parker'ın oyundaki olaylar sırasında Venom'a dönüşebileceğini öne sürerek önemli bir olay örgüsü gelişimine işaret ediyor. Ancak, bir önceki Spider-Man 2 fragmanı uzaylı kostümünün arkasındaki kişinin Pete'in arkadaşı Harry Osborn olduğunu güçlü bir şekilde ima etmişti.

(Spoiler yemekten kaçınmak isteyenler için bu fragmanı atlasın.)

Örümcek Adam'ın ikinci oyunda karşılaşacağı kötü adamların listesi genişlemeye devam ediyor. Avcı Kraven ve Lizard zaten bilinirken, şimdi Sandman ve Mister Negative de kadroya eklendi.

Fragmanın özetinde şu ifadeler yer alıyor: " Marvel's Spider-Man: Miles Morales'te yaşananlardan dokuz ay sonra, Miles'ın hala Peter'ın yardımına başvurduğunu görüyoruz; ancak gizemli ortakyaşam ortaya çıktığında, Peter ve Miles'ın ilişkileri teste tabi tutuluyor. Peter ortak yaşam güçleri kazandıkça değişmeye başlıyor ve Miles, Mary Jane, Harry ve arkadaş grubunun geri kalanı bir yandan Peter'a yardım ederken bir yandan da Kraven, Lizard, Sandman ve Venom gibi yeni kötü adamların yaklaşan tehditleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor!"

Marvel's Spider-Man 2, 20 Ekim 2023'te piyasaya çıkacak. Sony, oyunun çıkışına özel olarak konsol kılıfları ve DualSense kumanda ile birlikte özel üretim PS5 konsol paketini de tanıttı.

Gümbür gümbür geliyor: İşte Marvel's Spider-Man 2!

Geçtiğimiz ay yayınlanan bir önceki fragman, Insomniac'ın kıdemli yaratıcı yönetmeni Bryan Intihar'ın anlatımıyla oyunun açık dünya oynanışını ve genişletilmiş New York ortamını sergiliyor, yeni mekanları ve geçiş yöntemlerini ortaya koyuyordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.