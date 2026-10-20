İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat, TÜBİTAK'ta üçüncü olan öğrencileri tebrik etti

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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan öğrencileri makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

"Diz Eklem Deformasyonlarının Erken Teşhisi İçin Segmental Ayak Parmak Kuvveti ve Basınç Dağılım Analizi" adlı projeyle Türkiye üçüncüsü olan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Muhammed Kayaokay ve Muammer Enis Ersoy ile proje danışmanı Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Bahçe, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret etti.

Ziyarette proje hakkında bilgi alan Rektör Akpolat, elde ettikleri başarı dolayısıyla öğrencileri ve danışman öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Bahçe'yi tebrik ederek başarıları dileklerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı