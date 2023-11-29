Infinix, Hot 40 serisi modellerini tanıtmak için lansman tarihini belirledi. Ancak şirket lansman günü gelmeden Infinix Hot 40i modelini pazarda satışa sundu. İşte gerçekten uygun fiyatlı Infinix Hot 40i'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

Infinix Hot 40i Fiyatı ve Özellikleri Belli Oldu

Infinix, Hot 40 serisi modellerini tanıtmak için lansman tarihini belirledi. Ancak şirket lansman günü gelmeden Infinix Hot 40i modelini pazarda satışa sundu. İşte gerçekten uygun fiyatlı Infinix Hot 40i'nin tüm özellikleri ve fiyatı.

Infinix Hot 40i fiyatı ve özellikleri ile karşımızda!

Infinix uygun fiyatlı yeni modelleri ile Aralık ayındaki etkinlikte karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 9 Aralık tarihinde planladığı lansmanda Hot 40 serisini tanıtacağını bildiren şirket, lansman öncesi serinin uygun fiyatlı modeli Hot 40i'yi satışa sundu. Bu sayede cihaz resmi olarak tanıtılmış oldu.

6,56 inç büyüklüğünde bir ekranla gelen Infinix Hot 40i, bu ekranda HD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. 90Hz yenileme hızına sahip ekranın hemen altına 32 Megapiksellik bir selfie kamerası yerleştiren Infinix, cihazın arka tarafına iki adet kamera yerleştirmiş. Ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanan Hot 40i, yine dairesel tasarıma sahip LED flaşı da kamera grubu içerisinde taşıyor.

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Gücünü MediaTek Helio G88 çipinden alan Hot 40i, bu işlemciyi 4 GB ve 8 GB RAM bellekler ile destekliyor. Depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek sunan Infinix, kasanın içerisine 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh'lik bir pil yerleştirmiş. Tüm bunlara ek olarak NFC desteği ve kasanın yan tarafına yerleştirilmiş adet parmak izi sensörü Hot 40i ile birlikte geliyor.

Gelelim fiyat tarafına. Aslına bakacak olursak gerçekten yeterli özellikler sunan Infinix Hot 40i fiyatlandırma tarafında mütevazı davranıyor. 4 / 128 GB ve 8 / 256 GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelen Hot 40i, ilk versiyon için 100 Dolar, ikinci versiyon için 125 Dolar fiyat etiketine sahip. Yani ülkemizde vergiler hariç yaklaşık 2890 TL.

Siz Infinix Hot 40i'nin fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Infinix Hot 40i özellikleri!