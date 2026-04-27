İmam hatipli öğrencilerden robotik alanda önemli başarı

Afyonkarahisar Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, geliştirdikleri çizgi izleyen araçla ön elemeyi geçerek 6-8 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

Bu yıl "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla gerçekleşecek yarışmada, öğrenciler 'Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot' kategorisinde mücadele edecek.

Danışman öğretmen Fatih Kocakaya rehberliğinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler İbrahim Yenigün ve Abdullah Mücahit Aktan, hem okullarını hem de Sandıklı'yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Öğrenciler, robotlarının hız, denge ve çizgi takip hassasiyeti açısından güçlü bir performans sergileyeceğine inanıyor.

Kocakaya, yarışmaya katılımın öğrenciler açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurgularken, bu tür organizasyonların gençlerin problem çözme, analitik düşünme ve takım çalışması becerilerini geliştirdiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

