İKÇÜ'den su kıtlığına çözüm: Taşınabilir Modüler Su Üretim Sistemi

İKÇÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Toprak'ın tasarladığı 'Taşınabilir Modüler Su Üretim Sistemi' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Sistem sayesinde güneş enerjisi kullanılarak havadaki nemin soğuk plaklara temas etmesiyle su elde edilecek ve su toprağa verilecek. Proje, iklim değişikliği nedeniyle su kıtlığı yaşanan alanlarda bitkiye su tedarikini sağlayacak.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Toprak'ın su kıtlığı sebebiyle orman, tarım arazisi, park, bahçe, refüj gibi alanların yeşillendirilmesinde karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı 'Taşınabilir Modüler Su Üretim Sistemi', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi. Sistem sayesinde güneş enerjisi kullanılarak havadaki nemin soğuk plaklara temas etmesiyle su elde edileceği ve suyun toprağa verileceğini belirten Doç. Dr. Toprak, "İklimsel olaylara bağlı kalmaksızın suya erişimin kısıtlı olduğu veya hiç olmadığı alanlarda bitkiye su tedariki sürekli sağlanabilecek" dedi.

Küresel iklim değişikliği sonucunda şiddetlenen su kıtlığı sebebiyle orman, tarım arazisi, park, bahçe, refüj gibi alanların yeşillendirilmesinde karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla İKÇÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Toprak'ın tasarladığı 'Taşınabilir Modüler Su Üretim Sistemi', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Doç. Dr. Toprak tarafından hazırlanan sistem sayesinde güneş enerjisi kullanılarak havadaki nemin soğuk plaklara temas etmesi ile su elde edilecek ve su toprağa verilecek. Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Toprak, "Bu sistem ile iklimsel olaylara bağlı kalmaksızın suya erişimin kısıtlı olduğu veya hiç olmadığı alanlarda bitkiye su tedariki sürekli sağlanabilecek, bitkinin ihtiyacı kadar olan su verilebilecek ve bu uzaktan da yönlendirilebilecek. Prototipi en kısa zamanda hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Toprak, "Belki farkında değiliz ama an itibariyle milyonlarca yıl önce yaşananlara benzer şekilde kitlesel yok oluş riskiyle karşı karşıyayız. 200 milyon yıl öncesinde gerçekleşen kitlesel yok oluşun olduğu dönemdeki karbondioksit miktarlarına 21'inci yüzyılın sonunda ulaşacağımız öngörülüyor. Bu gerçeğin farkına varılarak eyleme geçilmesi şart. Özellikle ağaçlandırma yapılmalı. Bu bakımdan tasarladığımız sistem bu amaç doğrultusunda kullanılacak" dedi.