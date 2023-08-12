İğneada'da Hisar Test Merkezi'nde Roket Fırlatma Testi Başarıyla Gerçekleştirildi

Kırklareli'nin İğneada ilçesinde bulunan Hisar Test Merkezi'nde ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli roket, başarılı bir şekilde fırlatma testini geçti. Türkiye'nin uzaya erişim çalışmaları kapsamında geliştirilen roket, dünyanın dikkatini çekiyor.

Kırklareli'nin İğneada ilçesinde kurulan Hisar Test Merkezi'nde Trakya semalarında roket fırlatma hareketliliği yaşanıyor. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen roket, fırlatma testini başarıyla geçti.

Karadeniz'de Edirne-Giresun arasında 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilirken, Trakya semalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Ülkenin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerinde geliştirilen sonda roketi, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı. Dünyaya örnek olacak hava savunma sistemlerini devreye almaya hazırlanan Türkiye'nin en güçlü silahlarını test edeceği ve dünyanın dikkatle izleyeceği test aşaması için tüm gözler NOTAM ilan edilen bölgeye çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu test etmeye hazırlanırken, Kırklareli semalarında füze hareketliliği geçtiğimiz hafta içi ilk olarak İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Twitter hesabından roketin fırlatılmasına ilişkin görüntüler paylaşıldıktan sonra yapılan açıklamada "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun" denildi. - KIRKLARELİ