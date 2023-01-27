IBM, binlerce çalışanını işten çıkaracak! Peki neden?

Teknoloji şirketlerinden IBM, binlerce personel için işten çıkarma kararı aldı. Bunun için sunduğu gerekçe ise diğer firmalardan farklı.

Dünyanın önde gelen teknoloji devleri, son zamanlarda toplu işten çıkarmalar nedeniyle gözlerin odağı durumunda. Şimdi ise bu şirketler arasına IBM de katıldı. Sunduğu gerekçe ise diğer firmalardan farklı. İşte ayrıntılar…

IBM, 3.900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı!

Pandemi neredeyse bitti ve bununla beraber teknoloji şirketleri, ihtiyaç ortadan kalktığı için personel sayısında azalmaya gitti. Kısa süre önce Meta 11 bin, Microsoft 10 bin ve Amazon ise 18 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

IBM, toplamda 3.900 personeli işten çıkaracağını açıkladı. Bu sayı, tüm çalışanların yüzde 1.5'luk kısmıan tekabül ediyor. İşten çıkarmanın nedeni ise çalışanların boşta kalması. Şirket, bulut teknolojisine daha fazla yatırım yapabilmek için geçtiğimiz yıllarda Kyndryl ve Watson Health bölümlerini sattı. Başka firmalara satışı gerçekleştirilen bu bölümlerde çalışan personeller ise IBM'de kaldılar ve herhangi bir birime dahil edilmediler.

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Şirket, işten çıkarılan tüm personellere toplamda 300 milyon dolarlık bir güvence ödemesi yapacak. Çalışanların şirketten ne zaman ayrılacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan yatırımcılar, firmanın yıllık kazanç hedeflerine ulaşamadığı için bu kararın alındığını tahmin ediyorlar. IBM, 2023 yılı için 10 milyar dolar gelir etmeyi hedefliyor.

Şirketler personel sayısını neden azaltıyor?

Geçtiğimiz yıllarda pandeminin etkisi nedeniyle insanlar evlere kapandı ve bu süreçte elektronik aletlere olan talep arttı. Bu durumda ise teknoloji şirketleri, arzı karşılamak için personel sayılarını artırdılar. Son zamanlarda ise pandeminin neredeyse bitmesiyle beraber birçok ülkede normalleşme adımları atıldı.

Satışların azalmasıyla birlikte bu durumda personel ihtiyacı da ortadan kalktı. Şirketler, buna çözüm olarak personel sayısını azalttılar.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce IBM ilerleyen dönemlerde yine işten çıkarma kararı alır mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.