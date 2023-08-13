İBB Teknoloji Grubu Şirketleri Bilişim Sektöründe Başarı Yakaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teknoloji grubu şirketleri, 2022 yılında Bilişim sektörünün ilk 500 şirketi arasına girdi. İSBAK A.Ş. 46'ncı, İSTTELKOM A.Ş. 101'inci, BELBİM ise 112'nci sırada yer aldı. Şirketler ayrıca diğer kategorilerde de zirvede yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) teknoloji grubu şirketleri, 2022 yılında Bilişim sektörünün ilk 500 şirketi arasına girdi. Genel sıralamada İSBAK A.Ş. 46'ncı, İSTTELKOM A.Ş. 101'inci, BELBİM ise 112'nci olurken, diğer kategorilerde de zirvede yer aldılar.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen ve 'Bilişim 500" şirket araştırma sonuçları, 9 Ağustos 2023 tarihinde Fişekhane'de düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı. Türkiye bilişim sektörüne ait birçok veriyi içeren araştırmada; 2022 yılının en başarılı 500 bilişim şirketi de belirlendi. 2022 Bilişim 500 genel şirket sıralamada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bilişim şirketlerinden İSBAK A.Ş. 906 milyon lira gelir ile 46'ncı, İSTTELKOM A.Ş. de 356 milyon lira gelir ile 101'inci, BELBİM AŞ de 338 milyon lira gelir ile 112'nci sırada yer aldı. Her 3 şirket de Bilişim 500 araştırması kapsamında diğer kategorilerde de birincilikle başlayan başarılar elde etti.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARA HİZMET"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin; kaynakları doğru değerlendirip güçlü adımlar atarak İstanbul'un teknolojik dönüşümüne liderlik ettiklerini söyledi. Başarılı bir dönemi geride bırakmak üzere olduklarının altını çizen Narin, "Önceliğimiz vatandaşlara hizmet olup İstanbullulara her alanda en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefliyoruz. İştiraklerimizin her geçen yıl daha üst sıralara yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Listeye yer alan tüm şirketlerin yönetim kadrosu ve personellerini tebrik ediyorum" dedi.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner de aynı törende kamuda bilişim dünyasına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Teşekkür konuşması yapan Özgüner, kazanan firmalardan bazılarına Bilişim 500 Plus Ödüllerini takdim etti. Bilişim 500 araştırmasında İBB şirketleri diğer kategorilerde şu sıralamaları elde etti:

BELBİM A.Ş.

İş Uygulamaları Kategorisinde 3.

Mobil Uygulama Kategorisinde 5.

Yazılım Kategorisinde 11.

Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategorisinde 33.

Donanım Kategorisinde 129.

Görüntü ve Ses Sistemleri Kategorisinde 1.

Güvenlik Kamera Donanımı Kategorisinde 1.

İş Uygulamaları Kategorisinde 5.

Kurulum Bakım Destek Kategorisinde 5.

Hizmet Kategorisinde 10.

Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategorisinde 10.

Donanım Kategorisinde 11.

Yazılım Kategorisinde 18.