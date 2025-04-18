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İBB Meclisi'nden kente 2 bin 500 taksi için onay çıktı

İBB Meclisi'nden kente 2 bin 500 taksi için onay çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, mahkeme kararı doğrultusunda şartları değiştirilerek "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi" için ihale yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

RUHSATLAR 29 YIL GEÇERLİ OLACAK

Mecliste, mahkeme kararı doğrultusunda şartları değiştirilerek 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması maddesi görüşüldü.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 29 yıllık süreyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması kararı alındığı ve İBB Meclisinde de bu kararın onaylandığı belirtilen gündem maddesinde, İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odasının açtığı davada, mahkeme tarafından kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiği belirtildi.

2.500 TAKSİ İÇİN ŞARTLI ONAY

Gündem maddesinde, mahkeme kararı doğrultusunda, kanun ile çelişmeyen hükümlerinin uygulanması kaydıyla 2 bin 500 taksinin, gerçek kişilere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesine yönelik, 2886 sayılı kanuna göre ihale yapılması için karar alınması istendi.

Mecliste yapılan oylamada 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ihale yapılması maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

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Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Teknoloji
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvatandaş:

2500 ÇOK AZ EN AZ 10 BİN OLMALI.

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Haber YorumlarıHülagü:

2500 gaspçı , hırsız , soysuz sopsuz diye okudum . Benim gözler iyice bozuldu galiba

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