Üye Girişi
Haberler

Hyundai, X üzerinden reklam vermeyi bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelen son bilgilere göre, Hyundai firması bir süre X üzerinden reklam yayınlamama kararı aldı. Anında devreye giren bu karar, teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüş durumda. X (Twitter) yetkililerinin konu hakkında Hyunda yönetimiyle iletişime geçtiği de gelen bilgiler arasında. Alınan kararın sebebi ise, ünlü otomobil markasının bazı reklamlarının hemen altında ırkçı paylaşımların gösterilmesi olarak açıklandı. Ancak X platformunun bunu kastet yapmadığı, sitede yer alan reklam algoritmalarının zaman zaman böyle hatalar verebildiği söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Gelen son bilgilere göre, Hyundai firması bir süre X üzerinden reklam yayınlamama kararı aldı. Anında devreye giren bu karar, teknoloji dünyasına bomba gibi düşmüş durumda. X (Twitter) yetkililerinin konu hakkında Hyunda yönetimiyle iletişime geçtiği de gelen bilgiler arasında.

Alınan kararın sebebi ise, ünlü otomobil markasının bazı reklamlarının hemen altında ırkçı paylaşımların gösterilmesi olarak açıklandı. Ancak X platformunun bunu kastet yapmadığı, sitede yer alan reklam algoritmalarının zaman zaman böyle hatalar verebildiği söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Hyundai, X üzerinden reklam vermeyi bıraktı

NBC News sitesine oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunan Hyundai yetkilileri, yaşanan olayın son derece kabul edilemez olduğunu ve böyle vakaların marka imajına büyük zarar verebileceğini belirtti. Şu an için X'e olan güvenlerini kaybettiklerini belirten yetkililer, sorunun ana kaynağının ne olduğu üzerinde X yönetimi ile sürekli bir istişare halinde olduklarının altını çizdi. Üst düzey X yöneticisi Joe Benarroch da ortaya atılan bu iddiaları tamamen doğruladı.

Hyundai yönetiminin aldığı bu karar, X platformunun geleceği için oldukça negatif olarak değerlendiriliyor. Son dönemde büyük zarar ettiği konuşulan uygulamanın, daha da küçülmeye gideceği hakkında iddialar bile dolaşıyor. Şirketi geçtiğimiz yıl satın alan Elon Musk'ın ise konuyla ilgili yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Elon Musk'tan beklenmedik TikTok açıklaması! Yasaklanırsa…

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hyundai'ın aldığı karar doğru mu? Siz aktif olarak X kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hyundai Twitter Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

OKC Thunder NO Pelicans NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 25 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Survivor Düello oyununu kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba 2024? Survivor kim elendi? 24 Nisan Çarşamba Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kim? 24 Nisan Çarşamba Survivor potada kimler var? #129300 Kaç öğretmen atanacak? Atanacak öğretmen sayısı belli oldu mu? Bakan Tekin duyurdu Survivor kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Görümce nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Görümce hangi il ve ilçede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Görümce filmi konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları ve Görümce özeti! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! 24 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title