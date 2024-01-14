Hyundai, CES 2024'te uçan taksi konseptini tanıttı

Hyundai bu hafta Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te kentsel hava hareketliliğine yönelik vizyonunu sergiledi. Hyundai, Supernal bölümü aracılığıyla elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava taksisi için yeni nesil tasarımını tanıttı. Hyundai uçan taksi filosu 2028'e kadar gerçek olabilir mi?

Hyundai Supernal uçan taksi neler sunuyor?

Hyundai S-A2 hava taksi konsepti, tek şarjla 40 ila 60 km arasında menzil alabiliyor. Ayrıca saatte 180 km hız yaparak dört yolcu taşıyabiliyor. Helikopter benzeri dikey kalkış ve iniş sağlayan sekiz rotordan güç almasıyla da meraklandırdı.

Hyundai'nin alt birimi Supernal tarafından geliştirilen bu hava aracı; vertiport ve hava trafik yönetimini de içeren kapsamlı mobilite sisteminin bir parçası olacak. Hyundai'nin yeni nesil VertiPort sistemi, uçan taksilerin kolayca iniş/kalkış yapabilmesini sağlayacak.

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Şirket, hava taksi hizmetlerinin 2028 yılına kadar Los Angeles gibi şehirlerde başlamasını planlıyor. İlk aşamada kısa yolculuklar aracılığıyla trafiğe hızlı şekilde alternatif olması bekleniyor. Supernal, uçan taksileri hava sahasına entegre etmek için düzenleyici kurumlar ile de çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklamasında Supernal Başkanı Neil Marshall, "Bu sadece bir uçak geliştirmekle ilgili değil. Bu bir mobilite çözümü geliştirmekle ilgili. İlk kilometreye ve son kilometreye bakıyoruz" dedi.

Hyundai'ye göre S-A2 hava taksi konsepti, hem sessiz hem de emisyonsuz uçuşlara kapı aralayarak ulaşımda devrim yaratacak. 2028 gibi bir uçuş tarihiyle birlikte uçan taksi konsepti gerçeğe dönüşecek.

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