Hürjet'in ardından Milli Muharip Uçak da motor çalıştırdı!

MMU (Milli Muharip Uçak), ya da globalde bilinen adıyla TF-X, bugün ilk kez motor çalıştırdı. İşte detaylar...

Milli Muharip Uçak için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bugün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlara göre MMU/TF-X, motor çalıştırdı. 2 yıl erkene çekilen takvime göre yıl sonunda havalandığını görebiliriz.

Milli Muharip Uçak, beklenenden erken motor çalıştırdı!

TUSAŞ, Hürkuş'un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde montaj süreci biten Hürjet prototipinin hangar dışına çıkarıldığı ve motor çalıştırdığı video paylaşıldı.

Milli Muharip Uçak ise normal takvimde Hürjet'in 2 sene gerisinde gelecekti. Ancak TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil işlerin beklenenden hızlı ilerlediğini, uçuş kontrol sistemlerinden motora, hidroliklerden iniş takımlarına kadar neredeyse tüm parçaların en ufak sorun olmadan entegre edildiğini söyledi.

Bununla birlikte MMU için paylaşılan mevcut takvime göre ilk uçuş tarihi Ekim 2025 olarak gözüküyor olsa da 2023 yılının sonunda gerçekleşeceğini belirtti. Bugün de (henüz görselleri ve videosu paylaşılmadı) Milli Muharip Uçak motor çalıştırdı.

Yukarıda paylaştığımız fotoğraflarda gövde montajı tamamlanmış haliyle seri üretim için planlanan tasarım arasındaki farkı görebilirsiniz. Prototipte F-16 (F-110), seri üretimde ise TEI üretimi yerli motorların kullanılması planlanıyor. Dikkatleri çeken bir diğer detay da kızılötesi arama ve takip (IRST) sensörünün tasarımına kadar 5. nesle uygun hale getirilişi oldu.

MMU/ TF-X özellikleri

Uzunluk: 21 m

Kanat açıklığı: 14 m

Yükseklik: 6 m

Itki: 2x 29.000 ya da 2x 32.500 lb (2x F110)

Servis tavanı: 55.000+ ft

Azami hız: 1.8 Mach

G limitleri: +9g / -3.5g

1?? Milli Muharip Uçak iniş takımları üzerinde 2?? Dünyanın en büyük 5. nesil savaş uçağı olacak 3?? Prototipte F110/ Seri üretimde TEI üretimi yerli motor 4?? Hedef F-35 değil, F-22 5?? Üstün manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü ve dahası 6?? İlk uçuş 2025, Teslim tarihi 2028 pic.twitter.com/SY9AJsune1 — M. Can AKA (@mcaka_17) December 26, 2022

Aviyonikler:

ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)

IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska monteli nişangah sistem

Diğer:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi

Süperseyir kabiliyeti

Uzun harekat yarıçapı

Radarda düşük görünürlük

Sensör füzyonu

Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri

Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti

Hürjet'in hangardan çıkış ve motor çalıştırma anını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

1?? Türkiye'nin ilk jet motorlu "insanlı" savaş uçağı Hürjet, motor çalıştırdı. 2?? Hürkuş ile MMU arasında konumlanıyor 3?? Asli görevi eğitim, devriye ve yakın hava desteği 4?? İlk uçuş: 18 Mart 2023 5?? Envantere giriş: <2025 6?? Yeni nesil küçük F-16 diyebiliriz. pic.twitter.com/VXCyJoPAWk — M. Can AKA (@mcaka_17) February 2, 2023

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Milli Muharip Uçak yeni takvime uyarak 2023'te havalanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!