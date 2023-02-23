Hürjet'in ardından Milli Muharip Uçak da motor çalıştırdı!
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MMU (Milli Muharip Uçak), ya da globalde bilinen adıyla TF-X, bugün ilk kez motor çalıştırdı. İşte detaylar...
Milli Muharip Uçak için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bugün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlara göre MMU/TF-X, motor çalıştırdı. 2 yıl erkene çekilen takvime göre yıl sonunda havalandığını görebiliriz.
Milli Muharip Uçak, beklenenden erken motor çalıştırdı!
TUSAŞ, Hürkuş'un ardından Hürjet ve Milli Muharip Uçak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde montaj süreci biten Hürjet prototipinin hangar dışına çıkarıldığı ve motor çalıştırdığı video paylaşıldı.
Milli Muharip Uçak ise normal takvimde Hürjet'in 2 sene gerisinde gelecekti. Ancak TUSAŞ genel müdürü Temel Kotil işlerin beklenenden hızlı ilerlediğini, uçuş kontrol sistemlerinden motora, hidroliklerden iniş takımlarına kadar neredeyse tüm parçaların en ufak sorun olmadan entegre edildiğini söyledi.
Bununla birlikte MMU için paylaşılan mevcut takvime göre ilk uçuş tarihi Ekim 2025 olarak gözüküyor olsa da 2023 yılının sonunda gerçekleşeceğini belirtti. Bugün de (henüz görselleri ve videosu paylaşılmadı) Milli Muharip Uçak motor çalıştırdı.
Yukarıda paylaştığımız fotoğraflarda gövde montajı tamamlanmış haliyle seri üretim için planlanan tasarım arasındaki farkı görebilirsiniz. Prototipte F-16 (F-110), seri üretimde ise TEI üretimi yerli motorların kullanılması planlanıyor. Dikkatleri çeken bir diğer detay da kızılötesi arama ve takip (IRST) sensörünün tasarımına kadar 5. nesle uygun hale getirilişi oldu.
MMU/ TF-X özellikleri
Uzunluk: 21 m
Kanat açıklığı: 14 m
Yükseklik: 6 m
Itki: 2x 29.000 ya da 2x 32.500 lb (2x F110)
Servis tavanı: 55.000+ ft
Azami hız: 1.8 Mach
G limitleri: +9g / -3.5g
Aviyonikler:
ASELSAN'ın yerli AESA radarı bütünleşik RF sistemi (BÜRFİS)
SAR (Sentetik açıklıklı radar sistemi)
IRST (Kızılötesi arama ve takip) sensörü
EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)
Kaska monteli nişangah sistem
Diğer:
Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü bir itki sistemi
Süperseyir kabiliyeti
Uzun harekat yarıçapı
Radarda düşük görünürlük
Sensör füzyonu
Gelişmiş veri bağı kabiliyetleri
Yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti
Hürjet'in hangardan çıkış ve motor çalıştırma anını aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Milli Muharip Uçak yeni takvime uyarak 2023'te havalanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!