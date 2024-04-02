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Huawei Watch 4 Pro'nun Yeni Versiyonu Gündemde

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Geçtiğimiz yılın adından sıkça söz ettiren akıllı saatlerinden Huawei Watch 4 Pro, bu kez yeni versiyonu ile gündem oldu. Ortaya çıkan son sızıntılara göre, cihazın Space Exploration Edition isimli özel bir versiyonu yakın zamanda satışa sunulacak. Koyu titanyum kayışa ve kırmızı detaylarla süslenmiş bir tasarıma sahip olan ürün, şimdiden oldukça beğenilmiş durumda. Ayrıca cihazın Titanyum tasarımı sayesinde oldukça yüksek bir dayanıklılık seviyesi sunacağı da tahmin ediliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Huawei Watch 4 Pro, yeni versiyonu ile gündemde!

HarmonyOS 4.0 ile kutudan çıkması beklenen Huawei Watch 4 Pro Space Exploration versiyonunun, standart ürüne oranla daha pahalı olacağını iddia edenler var. Ancak aradaki fiyat farkının çok büyük olması beklenmiyor. HarmonyOS 4.0 sayesinde ürünün gözle görülür oranda daha stabil performans ve enerji verimliliği sunulacağı da söylenmekte. Ancak kararı günün sonunda elbette kullanıcılar verecek.

Huawei Watch 4 Pro özellikleri

Amerikan yaptırımlarına rağmen teknolojik yeniliklerine son hız devam eden Huawei, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Huawei Watch 4 Pro ürünü ile dikkat çekmişti. 466 x 466 piksel çözünürlüğünde ve 1.5 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla birlikte gelen cihaz, birçok Bluetooth ve NFC bağlantısı seçeneği sunuyor.

Normal modda 4 günlük bir pil ömrü sağladığı belirtilen ürün, güç tasarrufu modunda ise tam 21 gün açık kalabiliyor. Ayrıca cihaz emsallerinde bulunan cilt sıcaklığı algılama, EKG takibi ve kalp atışı hızı izleme gibi sağlık özelliklerini de içinde barındırıyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei Watch 4 Pro yeni versiyonu ile başarı elde edebilecek mi? Siz Huawei markalı akıllı saatler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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