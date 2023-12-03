Huawei ve Chery, elektrikli otomobil pazarında daha fazla kişiye ulaşabilmek için SUV çalışmalarını hızlandırdı. Luxeed S9, Tesla Model Y rakibi olarak tanıtıldı ve kamuflajlı olarak görüntülendi. Aracın özellikleri ve tasarımı hakkında detaylar haberde yer alıyor.

Huawei ve Chery'nin elektrikli SUV modeli Luxeed S9 kamuflajlı olarak görüntülendi

Huawei ve Chery, elektrikli otomobil pazarında daha fazla kişiye ulaşabilmek için SUV çalışmalarını hızlandırdı. Tesla Model Y rakibi olacağı belirtilen Luxeed S9, kamuflajlı olarak görüntülendi. İşte detaylar…

Huawei ve Chery'nin ilk SUV modeli Luxeed S9 kamuflajlı görüntülendi

Luxeed S9, şık dış yüzeyinin altında, arka aksta yer alan, Huawei'nin 292 beygir gücünde tek bir elektrik motoruyla güçlü bir etki yaratıyor. Bu motor, Tesla Model Y'nin dağılımına uygun olarak iyi bir performans ve verimli sürüş vaat ediyor.

Luxeed S9'un 4WD versiyonu, ön aksta 204 beygir gücünde ek bir elektrik motoruna sahip. Yeni model, toplam 496 beygir gücü sunuyor. Bu veri, Model Y Performance'daki kadar olmasa da ona çok yakın.

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Luxeed S9'da henüz onaylanmayan sızıntılardan biri de üç pil seçeneği seçeneğidir. Kullanıcılar, 62 kWh kapasiteli LFP pili, 82 kWh kapasiteli M3P (NMC+LFP) pili veya 100 kWh sunan yüksek kapasiteli NMC pili arasından seçim yapabilir.

Modern tasarıma sahip Luxeed 9 tasarımı, halihazırda piyasada bulunan S7'ye yakın hatlara sahip. Yeni model, ince LED farlara, eğimli kaput çizgisine ve şık, geri çekilebilir kapı kollarıyla karşımıza çıkıyor.

Tavana monte edilen bir LiDAR sensörü, aracın teknolojiye duyarlı görünümüne katkıda bulunuyor. Luxeed S9'un arka tarafında eğimli arka sütunlar, ince bir ördek kuyruğu spoyleri ve çarpıcı tek LED arka lamba ünitesi bulunuyor. Aracın 2,95 metrelik dingil mesafesi ferah ve konforlu bir iç mekan sağlıyor.

Luxeed S9, iç mekanda sedan kardeşi Luxeed S7 ile tasarım devamlılığını sürdürüyor. Sportif bir estetik görünüm sergileyen, kompakt oval şekilli üç kollu direksiyon simidine sahip. Orta konsol kısmında ise hareketli dokunmatik ekran, LCD gösterge paneli ve ön sütunda bir Face ID sensörü bulunuyor.