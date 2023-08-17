Huawei, teknoloji, inovasyon ve estetiğin bir araya geldiği yeni dizüstü bilgisayar modelleri MateBook D16 ve MateBook 16s'i satışa çıkardı. Her iki model de kullanıcıların diğer cihazlara bağlanmalarına olanak tanıyan Süper Cihaz özelliğine sahip. Ayrıca, öğrenci e-posta hesabı ile kaydolan kullanıcılar bilgisayar ve tablet kategorisi ürünlerinde yüzde 5 indirim kazanıyor.

Huawei, ultra hafif MateBook D16 ve MateBook 16s dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji, inovasyon ve estetiğin bir araya geldiği yeni modeller, Huawei'nin okula dönüş kampanyasıyla Huawei Online Mağaza'da yerini aldı.

2,5K ekran çözünürlüğü ile 400 nit parlaklığa sahip Huawei MateBook 16s, multimedyadan iş ihtiyaçlarına kadar tüm kullanım alanları için ideal.

Verimlilik odaklı özellikleriyle de dikkati çeken Huawei MateBook D16, 16: 10 en boy oranıyla internet sitelerinde, grafiklerde ve yazılı belgelerde daha geniş bir görüş sunarak üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor.

Evde, okulda veya işte, hayatı her alanında kolaylaştırmayı hedefleyen Huawei her iki modelinde de kullanıcıların dizüstü bilgisayarıyla diğer cihazlara bağlanmalarına olanak tanıyan Süper Cihaz özelliğini sunuyor. Sürükle bırak özelliği sayesinde kullanıcılar, cihazlar arasında ekran geçişlerini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Huawei MateBook 16s, Online Mağaza'ya özel 1.000 TL indirim fırsatına sahip olmasının yanı sıra 5 bin 299 TL değerindeki Mouse ve MatePad SE hediyesi ile birlikte geliyor.

Ayrıca, yeni dizüstü bilgisayar ile sırt çantasına sahip olmak isteyen kullanıcılar, MateBook 16s veya MateBook D16'nın yanında, 999 TL değerindeki sırt çantasına 599 TL'ye sahip olabiliyor.

999 TL'lik mouse hediyesi ile birlikte gelen Huawei MateBook D16 ise Online Mağaza'ya özel 750 TL değerinde hediye kuponu avantajı sunuyor.

Huawei Online Mağaza'ya öğrenci e-posta hesabı ile kaydolan kullanıcılar ise yüzde 5 oranında bilgisayar ve tablet kategorisi ürünlerinde geçerli indirim kazanıyor.