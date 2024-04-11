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Huawei MateBook X Pro 2024: Hafif ve Güçlü Bir MacBook Air Alternatifi

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Huawei'nin hafifliğiyle ön plana çıkan yeni dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook X Pro 2024, güçlü bir MacBook Air alternatifi olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kapsamlı bir etkinlikle görücüye çıkan cihaz, yalnızca 980 gr ağırlığında olmasıyla olay yarattı.

Nadir görülen bir elmas alüminyum malzemenin kullanıldığı kasa oldukça kolay taşınabilirken, aynı zamanda magnezyum alaşım yapısıyla üst seviye bir dayanıklılık sunuyor. Sektörde şimdiden konuşulmaya başlanan ürünün, iyi bir satış başarısı yakalaması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Huawei MateBook X Pro 2024 geliyor!

Cihazın ekranı tam 3120 x 2080 çözünürlüğe sahip özel bir OLED teknolojisiyle birlikte gelecek. Ekranın büyüklüğü ise 14.2 inç olacak ve görünüşe bakılırsa oldukça hassas bir dokunmatik hissiyatı verecek. Intel Core Ultra 9 185H ve Ultra 7 155H işlemci seçenekleri ayrı ayrı sunulurken, RAM olarak da 16 ve 32 GB'lik opsiyonlar mevcut. Depolama kapasitesi ise 1TB ile 2TB arasında değişiyor.

Özel geliştirilen anteni sayesinde emsallerine oranla %50'ye varan bir ağ verimliliği sağlayan Huawei MateBook X Pro 2024, 6 güçlü hoparlörüyle birlikte ses kalitesi anlamında da oldukça iddialı geliyor. 70Wh değerindeki yeni nesil lityum polimer batarya ise 140w'ye varan bir şarj desteği sunuyor.

Şirketin yeni yapay zeka modeli Pangu'ya sahip ilk dizüstü bilgisayarı olduğu söylenen ürünün, başlangıç fiyatı ise 1.547 dolar olarak belirlendi. Cihazın global pazarda ne zaman satılmaya başlanacağı ise henüz açıklanmadı.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç bir Huawei ürünü kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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