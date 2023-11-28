Huawei MateBook D16 (2024) Özellikleri ve Fiyatı

Huawei son iki yılda MateBook modelleri ile birçok kullanıcıyı kendisine bağladı. Şimdi ise MateBook D16 (2024) ile güçleniyor. İşte bugün piyasaya sürülen Huawei Matebook D16 (2024) dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı.

Huawei son iki yılda MateBook modelleri ile birçok kullanıcıyı kendisine bağladı. Özellikleri, tasarımı ve ağırlığı ile oldukça kolay bir kullanım vaat eden MateBook serisi, şimdi MateBook D16 (2024) ile güçleniyor. İşte bugün piyasaya sürülen Huawei Matebook D16 (2024) dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı.

Yeni Huawei MateBook D16 1 TB SSD ve Intel i9 işlemci ile geliyor!

Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook D16 (2024) 16 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. Bu IPS ekranda 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan yeni MateBook D16, yüzde 90 ekran-gövde oranına sahip. Gücünü 13. Nesil Intel i5, i7 ve i9 işlemcilerden alabilen MateBook D16 (2024), üç işlemci için de 16 GB RAM bellek sunuyor. Depolama tarafında ise cihaza 1 TB kapasiteli SSD'ler eşlik ediyor.

Ekranın üstünde 1080p çözünürlüğünde bir web kamerası taşıyan Huawei MateBook D16 (2024), kasa üzerinde iki hoparlöre ve bir adet mikrofona sahip. Klavyenin hemen altına beş noktalı dokunmatik yüzeyi konumlandıran Huawei, kasanın içerisine 70Wh'lik bir pil yerleştirmiş. Tüm bu özellikleri ile toplam 1,68 kilogram ağırlığında olan MateBook D16 (2024), rahat bir kullanım sunuyor diyebiliriz.

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Tüm bu özellikleri ile birlikte şimdilik Çin'de satışa sunulan yeni Huawei MateBook D16'nın fiyatları ise şöyle belirlenmiş:

MateBook D16 (2024) / Intel i5 işlemcili – 704 Dolar

MateBook D16 (2024) / Intel i7 işlemcili – 845 Dolar

MateBook D16 (2024) / Intel i9 işlemcili – 915 Dolar

Fiyatlar pek uygun seviyede olmada da Huawei'nin yeni MateBook D16 serisinin çok satacağı kesin gibi gözüküyor. Siz MateBook D16 (2024) dizüstü bilgisayarı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Huawei MateBook D16 (2024) özellikleri!