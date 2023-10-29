Huawei, Helsinki'de Sağlık Laboratuvarı Açtı

Huawei, son teknoloji test ekipmanlarıyla donatılmış modern bir Sağlık Laboratuvarı'nı Helsinki, Finlandiya'nın başkenti Helsinki içinde hizmete açtı. Bu laboratuvar, Huawei'nin sağlık ve fitness sektörü için global araştırma platformu olarak konumlandırılmış.

Huawei, son teknoloji test ekipmanlarıyla donatılmış modern bir Sağlık Laboratuvarı'nı Helsinki, Finlandiya'nın başkenti Helsinki içinde hizmete açtı. Bu laboratuvar, yaklaşık olarak 1.000 metrekarelik bir alana sahip ve Huawei'nin sağlık ve fitness sektörü için global araştırma platformu olarak konumlandırılmış. Huawei'nin laboratuvarına girdik!

Huawei'nin laboratuvarına girdik!

Sağlık ve fitness pazarındaki artan talebi karşılamak amacıyla Huawei, giyilebilir teknolojiler aracılığıyla sağlık izleme algoritmalarında derinlemesine araştırmalar yapmayı hedefliyor. 2016 yılından bu yana Huawei, dünya genelinde üç farklı sağlık laboratuvarı kurarak bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl yapılan bir sağlık araştırması, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun sağlıklı yaşam tarzlarını iyileştirmeyi arzuladığını ve sadece yarısının fiziksel fitness seviyelerinden memnun olduğunu ortaya koydu. Huawei, dünya genelinde artan tüketici talebini daha iyi karşılamak adına spor ve sağlık araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmayı sürdürüyor.

Laboratuvar, 20'den fazla spor disiplinini kapsayan, 200'den fazla fizyolojik ve biyomekanik göstergeyi izleyen gerçekçi spor ortamları ve senaryoları oluşturuyor. Ters akımlı havuz, kayak simülatörü, çok fonksiyonlu koşu bandı gibi test alanları, sporcuların ve genel kullanıcıların Huawei'nin en yeni giyilebilir cihazları kullanarak performanslarını ölçmelerine olanak tanıyor.

Huawei'nin en son giyilebilir cihazı olan Huawei Watch GT 4, laboratuvarın günlük araştırma testlerinde kullanılıyor. Bu akıllı saat, kullanıcılara koşu kabiliyetini ölçme, antrenman verilerini kaydetme ve analiz etme, kişiselleştirilmiş antrenman önerileri ve planları sunma yeteneği sunarken aynı zamanda bireylere bilimsel bir spor ve sağlıklı yaşam tarzını sürdürmelerine yardımcı olacak.