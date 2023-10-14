Hukuki ve düzenleyici araştırmacılığı şirketi LexisNexis, Huawei'nin 5G patent yarışında önde olduğunu iddia etti. Araştırma sonucunda Huawei, Qualcomm ve Samsung'ı en üst sıralarda yer alan üç firma olarak sıraladı. Türkiye'nin 5G'ye geçiş tarihi ise açıklandı.

Hukuki ve düzenleyici araştırmacılığı şirketi LexisNexis, Qualcomm ve Samsung gibi büyük isimlerin de yer aldığı oldukça rekabetçi bir 5G patent yarışında Huawei'nin önde olduğunu iddia etti. Peki gerçekten öyle mi?

Huawei, 5G patent yarışında lider konumda!

LexisNexis, yıllık patent portföyleri ve ilgili pazar değerleri araştırma raporunun son versiyonunda haftalık olarak 1 milyon ile 100 milyon dolar arasında değişen 5G anlaşmalarının yapıldığını açıkladı, ancak şeffaflık eksikliği nedeniyle miktarları ve pazar paylarını tanımlamanın zor olduğunu söyledi.

Aslında LexisNexis, yükselen 5G pazarında hangi standart-temel patentlerin hakim olmaya en uygun olduğunu inceledi. Bu araştırma sonucunda Huawei, Qualcomm ve Samsung'ı sırasıyla miktar ve kalite açısından en üst sıralarda yer alan üç firma olarak sıraladı. Ericsson, Nokia, LG Electronics, ZTE, Oppo, NTT ve InterDigital ise hemen arkalarında yer aldı.

Türkiye 5G'ye ne zaman geçiyor? Tarih açıklandı!

Analizi yapan şirket, uzmanların ilan edilen 5G standart-temel patentlerin yüzde 10 ila yüzde 20'sini gerçekten temel olarak sınıflandırdığını belirtti. Aynı zamanda patent değerlerinin iç değerlendirmesi ve 3GPP standartlarına katkıları ile "saf" ilan sayımları yoluyla en iyi 50 patent satıcısını sıraladı.

Bunun sonucund Huawei, Ericsson ve Nokia, 5G standartlarına en güçlü katkı sağlayan firmalar arasında yer aldı. Küresel olarak ise ABD'nin 28. binden fazla 5G patent ailesine, Çin'in yaklaşık 26 bin ve Avrupa'nın tamamının ise neredeyse 15 bin patente sahip olduğu gözlemlendi.

Genel toplama baktığımızda; Temmuz 2023 itibarıyla ilan edilen 5G patent ailelerinin sayısı 60 bini geçti. Bunların yaklaşık 30 bini de Avrupa ve ABD'de ait. Yani yıllık yaklaşık olarak 5 bin artış yaşandığı gözlemleniyor. Öte yandan bu alanda liderlik Çin'in ve şirket olarak da Huawei'nin elinde.