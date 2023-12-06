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HTC, akıllı telefon pazarında orta sınıfa odaklanacak

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HTC, akıllı telefon pazarına geri dönmek için yeni bir strateji uygulamaya başlayacağını açıkladı. Şirket, amiral gemisi modellerden ziyade orta sınıfa odaklanacak ve Snapdragon 7 serisiyle iki model çıkarmayı planlıyor.

HTC, akıllı telefon pazarına geri dönmek için yeni bir strateji uygulamaya başlayacağını açıkladı. Tayvanlı şirket, amiral gemisi modellerden ziyade orta sınıfa odaklanacak. Özellikle Snapdragon 7 serisiyle birlikte 2024'te iki model çıkarmak istiyor.

HTC her yıl orta sınıf akıllı telefonlar çıkaracak

HTC Başkan Yardımcısı Huang Zhaoying, verdiği yeni röportajda, son yıllarda kaybedilen ivmeyi yeniden kazanma çabalarından bahsetti. Buna göre HTC markasıyla her yıl bir ila iki orta sınıf telefon çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

HTC, cihazlarını Snapdragon 8 gibi üst düzey yonga setleriyle güçlendirmek yerine, uygun fiyatlı Snapdragon 7 serisi çipleri tercih edecek. Şirket, orta sınıf çiplerin hitap etmek istedikleri müşteri ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılayacağına inanıyor.

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HTC ayrıca güç ve performans yerine "iletişim özelliklerine" öncelik vereceğini söylüyor. Bu, şirketin iletişim teknolojilerindeki patentleri kullanmasına ve akıllı telefonlarda yeni bir akım başlatmasına yardımcı olabilir. Detaylar belirsiz, ancak uydu bağlantısı gibi özellikler olacağı düşünülüyor.

Şimdiye kadar bu stratejinin işe yaradığını da söylemek lazım. Örneğin bu yılın başlarında tanıtılan U23 serisi, orta sınıfa hitap ediyor. Ancak henüz altı aydır piyasada olmasına rağmen geçen yıl duyurulan Desire 22 Pro'dan yüzde 30 daha fazla sattı.

HTC'nin amiral gemisi pazara geri dönmesi istense de, şirket orta bütçeli ürünlerle daha istikrarlı geri dönüşler yapmayı hedefliyor. Bu adım, pahalı amiral gemileri yerine orta sınıfa hitap eden Motorola'nın kararına benziyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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