HP, HyperX Vision S web kamerası, HyperX Audio Mixer ve HyperX Caster mikrofon standını tanıttı

HP, bugün düzenlediği bir etkinlikte HyperX Vision S web kamerası, HyperX Audio Mixer ve HyperX Caster mikrofon standını tanıttı. Bu cihazlar, içerik üreticileri, oyuncular ve profesyoneller için tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler olarak öne çıkıyor. Peki neler sunuyor?

Hp, bugün düzenlediği bir etkinlikte HyperX Vision S web kamerası, HyperX Audio Mixer ve HyperX Caster mikrofon standını tanıttı. Bu cihazlar, içerik üreticileri, oyuncular ve profesyoneller için tasarlanmış yüksek kaliteli ürünler olarak öne çıkıyor. Peki neler sunuyor?

HyperX Vision S web kamerası

HyperX Vision S web kamerası, 1080p çözünürlükte ve 60 FPS kare hızında video kaydı yapabilen bir ürün. 78 derecelik görüş açısı ve otomatik odaklama özelliğine sahip kamera, canlı yayın ve video kayıtları için ideal. Cihazın fiyatı ise 199,99 dolar olarak açıklandı.

HyperX Audio Mixer

HyperX Audio Mixer, dört adet XLR girişi ve iki adet 1/4¨ girişi bulunan bir ürün. Bu sayede, mikrofonlar, enstrümanlar ve diğer ses cihazlarını tek bir arayüzden kontrol etmek mümkün. Cihazın fiyatı ise 299,99 dolar olarak açıklandı.

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HyperX Caster mikrofon kolu

HyperX Caster Mikrofon Kolu, 360 derecelik hareket kabiliyetine sahip bir ürün. Bu sayede, mikrofonu istediğiniz yere kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Cihazın fiyatı ise 99,99 dolar olarak açıklandı.

HP'nin yeni ürünleri, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı olmaları ile dikkat çekiyor. Bu ürünler, içerik üreticileri, oyuncular ve profesyoneller için önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.