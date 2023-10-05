HP Envy Move 23.8 inç All-in-One PC Tanıtıldı

HP, bugün gerçekleştirdiği HP Imagine etkinliği kapsamında ürün yelpazesini genişletti. Yapay zekadan taşınabilir bilgisayarlara kadar uzanan yeni cihazlar, özellikleriyle dikkat çekiyor. HP Envy Move 23.8 inç All-in-One PC ise dev ekranıyla her türlü kullanım durumuna hitap ediyor.

Hp, bugün gerçekleştirdiği HP Imagine etkinliği kapsamında ürün yelpazesini genişletti. Yapay zekadan taşınabilir bilgisayarlara kadar uzanan yeni cihazlar, özellikleriyle dikkat çekiyor. HP Envy Move 23.8 inç All-in-One PC ise dev ekranıyla her türlü kullanım durumuna hitap ediyor.

HP Envy Move 23.8 inç All-in-One PC özellikleri

Taşınabilir All-in-One bilgisayarı dünyasında ön plana çıkan HP Envy Move 23.8 inç, farklı kullanımlar için oldukça ideal. Şirket, yeni modelle birlikte herhangi bir odayı çok işlevli bir çalışma alanına, eğlence merkezine veya fitness alanına dönüştüreceğini ifade etti.

Envy Move'un en önemli özellikleri arasında 4 saate kadar dayanan bataryası ve taşıma başlığı oldu. Bu başlık sayesinde standart All-in-One bilgisayarlardan ayrılarak, farklı alanlarda kullanmaya izin veriyor. Ayrıca otomatik açılabilen ayakları bulunuyor.

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13. nesil Intel Core i5 işlemciden gücünü alan Envy Move 23.8 inç, 16 GB'a kadar RAM ile performansını artırıyor. Ayrıca 23,8 inç dokunmatik ekranı ise bilgisayarı ister oturma odasında ister mutfakta kullanmanıza izin veriyor. USB-C bağlantı noktasına sahip olduğunu belirtelim.

899 dolar fiyatla satışa sunulan HP Envy Move, yenilikçi taşınabilir tasarımıyla All-in-One kategorisinde yeni bir kapı aralamayı hedefliyor. İlk olarak ABD'de satışa çıkacak model, yıl sonuna kadar küresel olarak erişilebilir olacak.

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