Honor X9B modelinin teknik özellikleri lansman öncesi belli oldu. Akıllı telefonda 1,5K kalite sunan, 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli AMOLED bir panel yer alacak. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alacak. 16 Megapiksel selfie kamerası ve üçlü arka kamera kurulumu bulunacak. 5800 mAh'lik bir batarya ve kavisli, delikli bir panel tasarımıyla dikkat çekecek.

Honor'da çok yakında piyasaya sürülecek X9B için ciddi bir çalışma söz konusu. Daha önce performans testinde ve IMEI veri tabanında ortaya çıkan akıllı telefonla ilgili kullanıcıların akıllarındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir gelişme yaşandı. Honor X9B modelinin teknik özellikleri lansman öncesi belli oldu.

Honor X9b teknik özellikleri

Yaklaşan Honor X9b modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefonda 1,5K kalite sunan, 2652 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç kavisli AMOLED bir panel yer alacak. 1200 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunan ekranda 1920Hz PWM karartma özelliğinin de olduğunu belirtelim.

Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 600 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde f/2,45 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta f/1.75 108 Megapiksel ana, f/2.2 5 Megapiksel ultra geniş açı ve f/2.4 2 Megapiksel makro sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Modelde 35W hızlarında şarj olabilen 5800 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkacak. Öte yandan telefonun boyutları 163,6 x 75,5 x 7,98 mm ve ağırlığı 185 gram olacak.

Honor, X9B modelinin tasarımını geçtiğimiz günlerde paylaştığı tanıtım posteriyle doğruladı. Buna göre akıllı telefon, selefindeki gibi iki kamera ve bir LED flaşı barındıran yuvarlak şekilli bir kamera modülüne sahip olacak. Önde ise kavisli ve delikli bir panel karşımıza çıkacak.