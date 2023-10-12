Honor Watch 4 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Honor, akıllı telefon pazarında olduğu kadar giyilebilir teknoloji alanında da iddialı. Honor Watch 4 Pro'nun özellikleri ve tanıtım tarihi açıklandı.

Honor, son dönemin en çok konuşulan teknoloji şirketlerinin başında geliyor. Akıllı telefon pazarında adından sıkça söz ettiren marka aynı zamanda giyilebilir teknoloji alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki yeni tanıtılacak olan ve tanıtım için hazırlanan Honor Watch 4 Pro akıllı saatinin özellikleri listelendi. Peki bu akıllı saat neler sunuyor? Apple Watch rakibi olabilir mi?

Honor Watch 4 Pro 12 Ekim'de tanıtılacak

Honor Watch 4 Pro yarın Çin'de piyasaya sürülecek ve büyük tanıtımı öncesinde akıllı saat, ayrıntılı teknik özellikleri ve resmi görselleri ile beraber bir sitede görücüye çıktı. Öncesinde akıllı saatle ilgili pek bir detay bilinmezken ortaya çıkan görseller ve özellik tablosu adeta saati tanıtımdan önce tanıtmış oldu. Peki Honor Watch 4 Pro kullanıcılara neler vadediyor?

Listede yer alan özelliklere göre Honor'un yeni akıllı saatinin TUM-L19 model numarasını taşıdığı ve 464 x 464 piksel çözünürlüğe sahip 1,5 inçlik yuvarlak bir AMOLED ekrana sahip olduğu görülüyor. Liste ayrıca saatin STMicroelectronics STM32U5A9 yonga seti ve 4 GB depolama alanıyla donatıldığını da doğruluyor.

Saat ayrıca LTE bağlantısı ve eSIM desteği de sunacak. Watch 4 Pro, 46,4 x 46,4 x 11,4 mm ölçülerinde ve 50 gram ağırlığındadır. Pil 480 mAh olarak derecelendirilirken yazılım tarafı MagicOS 7.2 tarafından kapsıyor. Hatırlatmakta fayda var ki geçtiğimiz ay tanıtılan Apple Watch Series 9 modeli 282-308 mAh pil kapasitesine sahipti.

Pil ömrü hayal kırıklığı olsa da Apple Watch Series 9 almaya değer mi?

Bağlantı açısından Watch 4 Pro, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC'yi destekleyecek. China Telecom ayrıca Watch 4 Pro'yu siyah, kahverengi ve koyu yeşil renklerde göreceğimizi doğruladı. Listede 2.999 CNY (Çin Yuanı) başlangıç fiyatının 410$'a denk olduğu bildiriliyor. Bahsettiğimiz gibi akıllı saat yarın Çin'de tanıtılacak. Yani Honor'un yeni çıkacak akıllı saatiyle ilgili tüm ayrıntıları yarın öğreneceğiz.

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