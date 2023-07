HONOR PAD Serisi: PAD 8 ve PAD X8 ile Güçlü Performans

HONOR PAD serisinin en güçlü üyeleri olan PAD 8 ve PAD X8, kullanıcılarıyla her an bütünleşiyor. Uzun pil süreleri, güçlü performansları ve zarif tasarımlarıyla iş ve tatil anlarında pratik yardımcı oluyorlar. PAD 8'in 12.1 inç ekranı ve 7250 mAh pil kapasitesi, gündemde kalmanıza yardımcı olurken, PAD X8'in 10.1 inç ekranı ve Full HD izleme deneyimi sunması enerjinizi yükseltiyor. Her iki tablet de etkileyici ses kalitesiyle dikkat çekiyor. PAD 8, stereo surround sesiyle eşsiz deneyimler sunarken, PAD X8 geniş aralıklı surround hoparlörleri ve Histen ses sistemiyle seyir keyfini maksimuma çıkarıyor. Qualcomm Snapdragon 680 yonga setiyle donatılan PAD 8, kullanıcıların birden fazla uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını sağlıyor. PAD 8'in hafif ve taşınabilir yapısı, her yere eşlik ediyor. PAD X8 ise kavisli yüzeyi ve avuç içi eğriliğine uygun tasarımıyla kullanıcısına rahatlık sunuyor.