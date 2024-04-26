Huawei ile yollarını ayırmasının ardından ABD yaptırımlarına takılmadan çalışmalarını sürdüren Honor, kısa bir süre önce Pad 9 Pro modelini tanıttı. Peki tablet tam olarak kullanıcılara neler vadediyor? İşte Honor Pad 9 Pro özellikleri ve fiyatı!

Honor Pad 9 Pro özellikleri

Honor Pad 9 Pro; 12.1 inç boyutlarında, 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü ve 1,07 milyar renk sunan TFT LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda 144 Hz tazeleme hızı mevcut. Dahası, modelin kalınlığının 6,64 mm ve ağırlığının ise yaklaşık 589 gram olduğunu belirtelim.

Tablet; MediaTek Dimensity 8100 işlemcisi ile geliyor. 5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti, 4x 2.85 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G610 MC6 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama seçenekleri mevcut. Bunun dışında önde tarafta 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 13 Megapiksel ana kamera mevcut. Ayrıca, paylaşılan görsellere baktığımızda cihazın kalem desteğine sahip olduğunu belirtelim.

Honor Pad 9 Pro, 35W şarj desteği ve 10,050mAh mAh'lik pille kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzünü çalıştırıyor.

ÖzellikDeğer Ekran12,1 inç TFT LCD, 2560 x 1600 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı, 1,07 milyar renkİşlemciMediaTek Dimensity 8100RAM12 GB'a kadarDepolama256 GB'a kadarİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı MagicOS 8.0Batarya10050mAh, 35W hızlı şarj desteğiSes4 hoparlör, 4 tweeterArka Kamera13MPÖn Kamera5MPKalınlık6,64 mmAğırlıkYaklaşık 589 gramBağlantıWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, Type-C

Honor Pad 9 Pro fiyatı

8GB/256GB Versiyonı

Yıldızlı Gri: 2199 Yuan (303$)

Gök Mavisi: 2199 Yuan (303$)

12GB/256GB Versiyon:

Yıldızlı Gri: 2499 Yuan (345$)

Gök Mavisi: 2499 Yuan (345$)