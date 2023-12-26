Honor Magic 6 Serisi Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor cephesinde bir süredir gündemden düşmeyen Magic 6 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonların özellikleri ve tasarımları son zamanlarda gelen raporlar sayesinde büyük ölçüde belli oldu. Peki cihazların tanıtım tarihi ne zaman? Bu sorunun cevabı da kısa bir süre önce belli oldu. İşte Honor Magic 6 tanıtım tarihi!

Honor Magic 6 tanıtım tarihi

Honor, geçtiğimiz dakikalarda paylaştığı posterle Magic 6 ailesinin tanıtım tarihini açıkladı. Buna göre akıllı telefonlar 10-11 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenecek iki günlük lansmanda tanıtılacak. Dahası, aynı etkinlikte Magic OS 8.0 arayüzünü tanıtılması da kuvvetle muhtemel.

Honor Magic 6 serisi Magic 6, 6 Pro ve 6 Porsche Design modellerine ev sahipliği yapacak. Telefonlarda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi mevcut olacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Honor Magic 6 Porsche Design tasarımı, resmi olarak paylaşıldı!

Modellerin dikkat çeken bir diğer özelliğiyse uydu bağlantısı diyebiliriz. Honor, seriyle birlikte Huawei'nin ardından akıllı telefonlarında bu özelliğe yer veren ikinci Çin markası olacak. Bunun dışında Magic 6 ve Magic 6 Pro, sırasıyla 66W ve 100W kablolu şarj desteğiyle gelecek. Pro modeli bunlara ek olarak 50W kablosuz şarj desteği sunacak.

Standart modelde değişken diyafram açıklığı ve OIS desteğine sahip 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Android 14 tabanlı Magic 8.0 arayüzünü çalıştıracak akıllı telefonun IP68 dereceli toza ve suya dayanıklı bir kasaya sahip olacağını da söyleyebiliriz.

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