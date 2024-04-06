Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Honor Magic 6 Pro Türkiye'de Ön Kayıta Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honor tarafından ilk olarak Çin'de, daha sonra MWC 2024'te global tanıtımı yapılan Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı. Üstelik Hepsiburada'da ön kayıta özel 3000 TL indirim fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor. Peki bu cihaz neler sunuyor?

Honor Magic 6 Pro ön kayıt özel 3 bin TL indirim fırsatı ile Hepsiburada'da!

Bugün Hepsiburada üzerinden ön kayıt yaptırabileceğiniz Honor Magic 6 Pro, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED panele sahip. 1280 x 2800 piksel çözünürlükte olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.

Cihaz, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ara yüzüne sahip olan Magic 6 Pro, 5600 mAh kapasitesinde bir batarya ile geliyor. Bu batarya 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteğine sahip.

Honor Magic V2 inceleme

Ön tarafında f/2,0 diyafram açıklığında 50 Megapiksel özçekim kamerasına sahip olan bu cihazın arka tarafında üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bunlar da sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera + 180 Megapiksel periskop telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera.

Kamera tarafında dikkat çeken önemli yenilik ise algoritma, binoküler derinlik tahmini ve spor portre segmentasyonundan yararlanarak arka planı hassas bir şekilde ayarlıyor ve hem geniş lensi hem de telefoto lensi aynı anda kullanarak fotoğraflarda doğal bir bokeh efekti oluşturabiliyor.

Ayrıca Honor AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, çeşitli vücut hareketlerini doğru bir şekilde tanımlayarak spor etkinliklerinde çarpıcı anlar yakalamanızı sağlıyor. Ek olarak gülümseme gibi yüz ifadelerini ve zıplama gibi vücut hareketlerini de otomatik olarak tanımlayabiliyor.

Ön kayıt yaptırmak ve 3 bin TL indirimden faydalanmak için burayı tıklayabilirsiniz.

ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Ekran: 6.8 inç LTPO OLED

1280 x 2800 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

5000 nit tepe parlaklık

453 ppiArka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1,4-2,0, 23 mm, 1/1,3¨, Lazer AF, PDAF, OIS

– Periskop Telefoto Kamera: 180 Megapiksel,, f/2,6, 1/1,49¨, PDAF, OIS, 2,5x optik yakınlaştırma

– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 13 mm, 122°, 1/2,76¨, AF.Ön Kamera: 50 Megapiksel, f/2,0, 22 mmRAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5600 mAhŞarj: 80W kablolu

66W kablosuz

Ters kablosuz

5W ters kabloluİşletim İstemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFCParmak İzi Okuyucusu: VarRenk: Yeşil, siyah

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hepsiburada Türkiye Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title