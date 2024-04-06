Honor Magic 6 Pro Türkiye'de Ön Kayıta Açıldı

Honor tarafından ilk olarak Çin'de, daha sonra MWC 2024'te global tanıtımı yapılan Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı. Üstelik Hepsiburada'da ön kayıta özel 3000 TL indirim fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor. Peki bu cihaz neler sunuyor?

Honor Magic 6 Pro ön kayıt özel 3 bin TL indirim fırsatı ile Hepsiburada'da!

Bugün Hepsiburada üzerinden ön kayıt yaptırabileceğiniz Honor Magic 6 Pro, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED panele sahip. 1280 x 2800 piksel çözünürlükte olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor.

Cihaz, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ara yüzüne sahip olan Magic 6 Pro, 5600 mAh kapasitesinde bir batarya ile geliyor. Bu batarya 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteğine sahip.

Honor Magic V2 inceleme

Ön tarafında f/2,0 diyafram açıklığında 50 Megapiksel özçekim kamerasına sahip olan bu cihazın arka tarafında üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bunlar da sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera + 180 Megapiksel periskop telefoto kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera.

Kamera tarafında dikkat çeken önemli yenilik ise algoritma, binoküler derinlik tahmini ve spor portre segmentasyonundan yararlanarak arka planı hassas bir şekilde ayarlıyor ve hem geniş lensi hem de telefoto lensi aynı anda kullanarak fotoğraflarda doğal bir bokeh efekti oluşturabiliyor.

Ayrıca Honor AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, çeşitli vücut hareketlerini doğru bir şekilde tanımlayarak spor etkinliklerinde çarpıcı anlar yakalamanızı sağlıyor. Ek olarak gülümseme gibi yüz ifadelerini ve zıplama gibi vücut hareketlerini de otomatik olarak tanımlayabiliyor.

Ön kayıt yaptırmak ve 3 bin TL indirimden faydalanmak için burayı tıklayabilirsiniz.