Honor Magic 6 Pro Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Nisan ayının başında Türkiye'de ön siparişe açılan Honor Magic 6 Pro nihayet tanıtıldı. Daha önce hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz özellikler barındıran cihaz için ön kayıta özel indirim de devam ediyor. Peki Honor Magic 6 Pro fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?

Honor Magic 6 Pro fiyatı ve özellikleri

Honor Magic 6 Pro, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED panele sahip. 1280 x 2800 piksel çözünürlükte olan bu ekran, 120 Hz yenileme hızına ve daha önce hiçbir telefonda görmediğimiz 5000 nit tepe parlaklık seviyesine sahip.

Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 ara yüzüyle gelen Magic 6 Pro, 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteğine sahip 5600 mAh kapasitesinde bir batarya sahip.

Ön tarafında f/2,0 diyafram açıklığında 50 Megapiksel özçekim kamerasına sahip olan bu cihazın arka tarafında üçlü kamera sistemi yer alıyor. Bunlar da sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 180 Megapiksel periskop telefoto kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera.

Kamera tarafında dikkat çeken önemli yenilik ise; algoritma, binoküler derinlik tahmini ve spor portre segmentasyonundan yararlanarak arka planı hassas bir şekilde ayarlıyor ve hem geniş lensi hem de telefoto lensi aynı anda kullanarak fotoğraflarda doğal bir bokeh efekti oluşturabiliyor.

Ayrıca Honor AI Hareket Algılama Yakalama özelliği, çeşitli vücut hareketlerini doğru bir şekilde tanımlayarak spor etkinliklerinde çarpıcı anlar yakalamanızı sağlıyor. Ek olarak gülümseme gibi yüz ifadelerini ve zıplama gibi vücut hareketlerini de otomatik olarak tanımlayabiliyor.

Cihazda 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve NFC gibi en son bağlantı teknolojileri bulunuyor. Ek olarak 12 GB ile 16 GB bellek ve 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili yüksek hızlı depolama seçenekleri sunuluyor.

Honor Magic 6 Pro ön kayıta özel indirim fırsatı için burayı tıklayabilirsiniz.

Honor Magic 6 Pro fiyatı:

Honor Magic 6 Pro 12/512 GB: 59 bin 999 TL