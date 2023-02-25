Hogwarts Legacy, satış rakamlarında rekor kırdı! Ne kadar kazandırdı?

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Warner Bros. tarafından yayınlanan Hogwarts Legacy, çıkışının ardından oyun dünyasında oldukça ses getirdi. Öyle ki sahip olduğu hikayesi ve mekanikleri ile adından söz ettiren yapım, şimdi ise elde ettiği başarıyla takdir topladı.

Hogwarts Legacy, 2 haftada 10 milyondan fazla kopya sattı!

Hogwarts Legacy, 16 Aralık'ta birçok dijital platformda ön siparişe açıldı. Harry Potter evreninde geçen yapım, bu süreçte bile çok Steam'in en çok satanlar listesine adını yazdırmayı başardı. Geliştirici şirketi mutlu eden bir başlangıcın ardından oyun, 10 Şubat'ta resmi olarak çıkış yaptı.

Piyasaya sürüleli 2 hafta olmasının ardından Warner Bros, ilk istatistikleri açıkladı. Yayınlanan rapora göre Hogwarts Legacy, şu ana kadar tüm platformlarda (PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC) 12 milyondan fazla kopya sattı. Bununla beraber oyun, toplamda 267 milyon saat oynandı.

Harry Potter evreninin ilk dizisi geliyor!

Bu satışlardan ise toplamda 850 milyon dolar gelir elde edildi. Oyun, yayın platformu Twitch'te de yeni bir rekora imza attı. Öyle ki Hogwarts Legacy yayını yapan tüm yayıncılarda 1.28 milyon eşzamanlı izleyici sayısına ulaşıldı ve "tek oyunculu oyun" kategorisinin şimdiye kadarki en çok izlenen oyunu oldu.

Öte yandan Steam tarafından paylaşılan başka bir rapora göre ise Hogwarts Legacy, 879.308 eşzamanlı oyuncuya ulaşarak zirve yaptı. Ayrıca oyunun geliştiricisi ve yayıncısı, platformun en iyi satıcıları arasında hızlı bir yükseliş gösterdi.

Warner Bros, oyun içerisinden de istatistikler paylaştı. Yer alan bilgilere göre oyuncular, 10-21 Şubat tarihleri aralığında 1.28 milyar karanlık sihirbazı ortadan kaldırdı. Aynı zamanda 393 milyon bitki büyütüldü ve 242 milyon iksir yapıldı.

Warner Bros'un başkanı David Haddad, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Hogwarts'taki fanatik yaşam fantezisini gerçekten gerçekleştiren harika, yüksek kaliteli bir Büyücülük Dünyası deneyimi sundu ve yayıncılık ekiplerimiz, dünya çapında etkili bir lansman kampanyası yürüttü.

David Haddad

Hogwarts Legacy'nin konusu ve fiyatı

1800'lü yıllarının sonunda, Harry Potter evrenindde geçen Hogwarts Legacy'de, Cadılık ve Büyülük okulunda eğitim gören bir öğrenciyi canlandıracaksınız. Bu okulda güçlü bir büyücü olmayı öğrenecek, aynı zamanda büyücülük dünyasının gizemini çözmeye çalışacaksınız.

Hogwarts Legacy fiyatı

Steam – 699 TL

Epic Games – 699 TL

PlayStation Store (PS 5 & PS 4) – 899 TL

Xbox Series X|S – 899 TL

Xbox One – Henüz çıkmadı

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hogwarts Legacy'nin başarısını nasıl buldunuz? Oyunu oynadınız mı ve beğendiniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.