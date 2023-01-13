Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri güncellendi!

İlk olarak ülkemizde hatalı bir fiyatla 10 bin TL'ye ön siparişe açılan Hogwarts Legacy, 10 Şubat'ta piyasaya sürülecek. Hatalı fiyatın düzeltilmesinin ardından sistem gereksinimlerini güncelleyip daha da detaylandıran yapımcılar, 4 farklı sistem gereksinimi seçeneği paylaştı. Detaylar haberin devamında…

Hogwarts Legacy'nin yeni sistem gereksinimleri açıklandı!

En başında paylaşılan minimum 8GB RAM gereksinimi oyunun son optimizasyonuyla beraber 16 GB'a çıktı. Bunun dışında Minimum, Önerilen, Ultra 2K ve Ultra 4K için ayrı ayrı sistem gereksinimleri paylaşıldı. Ayrıca oyunda, son çıkan habere göre Star Trek, Hot Fuzz gibi yapımlardan tanıdığımız Simon Pegg büyücülük okulunun müdürü olarak yer alacak.

Güncel Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

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Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ya da AMD RX 470 4GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-8700 ya da AMD Ryzen 5 3600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti ya da AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Ultra 2K:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ya da AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Ultra 4K:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-10700K ya da AMD Ryzen 7 5800x

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ya da AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen açık dünya aksiyon rol yapma oyunudur. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyun, Steam üzerinden en çok ön sipariş alan yapım oldu. Oyun, anlık olarak Steam ve Epic Games Store üzerinden 699 TL fiyat ile satışta.

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