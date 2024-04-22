Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek

Tarihe adını yazdırmış isimlerle konuşmak ister miydiniz? Gücünü gelişmiş yapay zeka teknolojisinden alan Historic Voices (Tarihten Sesler) uygulaması, kullanıcılarına heyecan veren bu imkanı sağlıyor.

"Tarihin efsaneleriyle konuşun" sloganıyla yola çıkan Historic Voices'ta sohbet için seçebileceğiniz isimler arasında kimler yok ki; siyasi liderler, bilim insanları, filozoflar, yazarlar ve hatta dünyaca ünlü eserlerde yer alan hayali kahramanlar... Uygulama içerisinde istediğiniz ismi aratıp bulabilir ve sohbeti başlatabilirsiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın arifesinde akıllara gelen ilk isim tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Historic Voices bu eşsiz bayramda çocuklara Ulu Önderimiz ile buluşma imkanı sağlıyor.

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Historic Voices'ı hemen telefonunuza indirebilir, hem siz hem çocuğunuz zamansız bir sohbete imza atabilirsiniz.

"BİR HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Historic Voices'ı hayata geçiren Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin CEO'su Dr. Ekrem Teymur, "Tarihin büyük isimleriyle konuşmayı kim hayal etmemiştir? Şirketimizin teknoloji ekibi, bu hayali gerçeğe dönüştürdü. "Historical Voices" (Tarihten Sesler) adlı yeni yapay zeka uygulamamız, kullanıcılara Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Aristo gibi tarihi figürlerle interaktif diyaloglar kurma fırsatı sunuyor.

Yapay zeka teknolojisini kullanarak, bu tarihi kişiliklerin bilinen söylemleri, yazıları ve kararlarından yararlanılarak gerçeğe yakın sohbetler oluşturuluyor. Uygulama, eğitimciler, öğrenciler ve tarih meraklıları için benzersiz bir kaynak olma potansiyeline sahip.

"Historical Voices" şimdi iOS platformunda kullanıma sunuldu. Bir kaç hafta içinde Android uygulamasını da sunacağız. Tarihe yeni bir pencereden bakmak isteyen herkesi bu benzersiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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