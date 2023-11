Rockstar Games, oyun dünyasını yakından ilgilendiren bir açıklama yayınladı. Grand Theft Auto'nun ilk fragmanın aralık ayında geleceğini açıkladı. Böylece GTA 6 için ilk resmi açıklama gelmiş oldu.

İşte Rockstar Games'in yaptığı o açıklama;

Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Dünya çapındaki oyuncularımızın inanılmaz desteği sayesinde gerçekten tutkulu olduğumuz oyunlar yaratma fırsatına sahip olduk. Siz olmasaydınız bunların hiçbiri mümkün olmazdı ve bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için hepinize çok minnettarız.

1998 yılında Rockstar Games, video oyunlarının da diğer eğlence türleri kadar kültür açısından vazgeçilmez olabileceği fikri üzerine kuruldu ve bu evrimin bir parçası olma çabalarımızda sevdiğiniz oyunları yarattığımızı umuyoruz.

Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Teşekkür ederim,

Sam Houser

Heyecan dorukta: GTA 6'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı!

Öte yandan oyunun duyurusuyla ilgili bugüne kadar birçok sızıntı bilgi ortaya atıldı. Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two'nun CEO'su olan Strauss Zelnick'e ait olduğu söylenen bir ses kaydı da GTA 6'nın Ekim 2023'te yani geçen ay tanıtılacağını söylese de bu gerçekleşmedi.

Sektörde paylaştığı doğruluk payı yüksek bilgilerle bilinen Jason Schreier, oyunun çıkış tarihine ilişkin en net paylaşımı yaptı. Dün yaptığı açıklamada isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı şirket yetkililerinin Rockstar'ın 25. yıl dönümünü kutlamak amacıyla aralıkta GTA 6 için bir fragman yayınlayacağını söyledi.