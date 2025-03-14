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Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak

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Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni yöntemle hamam böcekleri siber böceklere dönüştürülecek, savaş ve deprem afetinde enkaz altındaki insanlara ulaşacaklar.

Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar arama ve kurtarma çalışmalarında çağ atlatacak bir çalışmaya imza attı. Siber böceklere dönüştürülecek hamam böcekleri savaş ve depremlerde hayat kurtaracak.

ENGELLİ ZEMİNLERDE SORUNSUZ İLERLEYEBİLİYORLAR

TRT Haber'de yer alan habere göre, araştırmacılar hamam böceklerinin anten ve vücutlarına elektrotlar yerleştirerek bir sistem kurmayı başardı. Bilim insanları yaptıkları deneylerde siber hamam böceklerinin kum, taş, ahşap, engelli zeminlerde sorunsuz ilerlediği gözlemledi.

ENKAZ ALTINDA KALANLARI TESPİT EDECEKLER

Zorlu arazideki başarılı performansı nedeniyle siber hamam böceklerinin enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir.

Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbatur battaloğlu:

nihat hocam sakız orucu bozarmı

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

ne diyonuz aw siz yaa? çip mi takacaksınız böceğin kafasına? nasıl dönüştüreceksiniz?

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