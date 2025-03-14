Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak

Osaka Üniversitesi ve Diponegoro Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar arama ve kurtarma çalışmalarında çağ atlatacak bir çalışmaya imza attı. Siber böceklere dönüştürülecek hamam böcekleri savaş ve depremlerde hayat kurtaracak.

ENGELLİ ZEMİNLERDE SORUNSUZ İLERLEYEBİLİYORLAR

TRT Haber'de yer alan habere göre, araştırmacılar hamam böceklerinin anten ve vücutlarına elektrotlar yerleştirerek bir sistem kurmayı başardı. Bilim insanları yaptıkları deneylerde siber hamam böceklerinin kum, taş, ahşap, engelli zeminlerde sorunsuz ilerlediği gözlemledi.

ENKAZ ALTINDA KALANLARI TESPİT EDECEKLER

Zorlu arazideki başarılı performansı nedeniyle siber hamam böceklerinin enkaz altında kalanları tespit etmek için kullanılabilir.