Haluk Görgün, Türksat 6A Projesini Tanıttı
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya üzerinden Türksat 6A haberleşme uydusunun yerli mühendislik gücüyle geliştirildiğini ve yüzde 80 yerlilik oranına ulaşıldığını duyurdu.
HALUK GÖRGÜN'DEN TÜRKSAT 6A PAYLAŞIMI
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK UZAY ve CTECH'in iş birliğiyle geliştirilen bu milli haberleşme uydusu, tüm alt sistemleriyle birlikte yerli mühendislik gücünün ürünüdür. TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda; ASELSAN'ın Ku ve X bant haberleşme yükleri, TUSAŞ'ın yapısal tasarım, entegrasyon ve test faaliyetleri, CTECH'in telemetri ve telekomut alt sistemleriyle yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaşılmıştır. Projeye katkı sunan tüm ekiplerimize, teknik ve idari çalışanlara, alt yüklenicilere ve paydaş kurumlara teşekkür ederiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji