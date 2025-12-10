Halkın yüzde 77'si destek verdi, ülkedeki milyonların fişi çekildi
Avustralya, halkın yüzde 77'sinin desteklediği düzenlemeyle 16 yaş altındaki çocukların büyük sosyal medya platformlarına erişimini yasakladı. Facebook, Instagram, TikTok ve X gibi şirketler yaş doğrulama yapmakla yükümlü tutulurken, kurallara uymayan platformlara 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar ceza uygulanabilecek. Discord, WhatsApp ve oyun platformları ise yasaktan muaf tutuldu.
- Avustralya hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların Facebook, Instagram, TikTok, X gibi büyük sosyal medya platformlarına erişimini yasakladı.
- Yasaya uymayan şirketler 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.
- Discord, WhatsApp, Messenger ve oyun platformları bu yasaktan muaf tutuldu.
Avustralya hükümeti, çevrimiçi güvenliği artırmak amacıyla Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nda yaptığı değişiklikle 16 yaşın altındaki çocukların Facebook, Instagram, TikTok, X ve benzeri büyük sosyal medya platformlarına erişimini yasakladı.
HALKIN YÜZDE 77'Sİ DESTEKLEDİ
Kamuoyu araştırmalarına göre halkın yüzde 77'si bu kararı destekliyor. Yeni düzenleme, yasağın uygulanması sorumluluğunu ebeveynlere değil, doğrudan teknoloji şirketlerine yükleyerek önemli bir fark yaratıyor.
BÜYÜK CEZALAR YOLDA
Platformların, yaş doğrulamasını sağlamak için devlet kimliği yükleme, yüz tanıma veya ses tanıma gibi teknolojiler kullanarak çocukların erişimini engellemesi gerekiyor. Yasaya uymayan şirketler 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.
MUAF TUTULAN UYGULAMALAR VAR
Yasak kapsamına giren başlıca platformlar arasında Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, X (Twitter), YouTube, Reddit, Kick ve Twitch yer alıyor. Buna karşın Discord, WhatsApp, Messenger ve oyun platformları düzenlemeden muaf tutuldu.