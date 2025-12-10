Haberler

Halkın yüzde 77'si destek verdi, ülkedeki milyonların fişi çekildi

Halkın yüzde 77'si destek verdi, ülkedeki milyonların fişi çekildi
Güncelleme:
Avustralya, halkın yüzde 77'sinin desteklediği düzenlemeyle 16 yaş altındaki çocukların büyük sosyal medya platformlarına erişimini yasakladı. Facebook, Instagram, TikTok ve X gibi şirketler yaş doğrulama yapmakla yükümlü tutulurken, kurallara uymayan platformlara 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar ceza uygulanabilecek. Discord, WhatsApp ve oyun platformları ise yasaktan muaf tutuldu.

  • Avustralya hükümeti, 16 yaşın altındaki çocukların Facebook, Instagram, TikTok, X gibi büyük sosyal medya platformlarına erişimini yasakladı.
  • Yasaya uymayan şirketler 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.
  • Discord, WhatsApp, Messenger ve oyun platformları bu yasaktan muaf tutuldu.

Avustralya hükümeti, çevrimiçi güvenliği artırmak amacıyla Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nda yaptığı değişiklikle 16 yaşın altındaki çocukların Facebook, Instagram, TikTok, X ve benzeri büyük sosyal medya platformlarına erişimini yasakladı.

HALKIN YÜZDE 77'Sİ DESTEKLEDİ

Kamuoyu araştırmalarına göre halkın yüzde 77'si bu kararı destekliyor. Yeni düzenleme, yasağın uygulanması sorumluluğunu ebeveynlere değil, doğrudan teknoloji şirketlerine yükleyerek önemli bir fark yaratıyor.

BÜYÜK CEZALAR YOLDA

Platformların, yaş doğrulamasını sağlamak için devlet kimliği yükleme, yüz tanıma veya ses tanıma gibi teknolojiler kullanarak çocukların erişimini engellemesi gerekiyor. Yasaya uymayan şirketler 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

MUAF TUTULAN UYGULAMALAR VAR

Yasak kapsamına giren başlıca platformlar arasında Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Snapchat, X (Twitter), YouTube, Reddit, Kick ve Twitch yer alıyor. Buna karşın Discord, WhatsApp, Messenger ve oyun platformları düzenlemeden muaf tutuldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRealist:

Bizde de yasak koysan, aileler kendi telefonlarını verir, kendi adına hesap açar.. Bebek arabasındaki çocuğun elinde telefon var... Anneside ya kadınlarla sohbet peşinde ya da oda telefonla oynuyor...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

tik tok tümden kapatılmalı, diğerleri için 18 yaş sınırı getirilmeli

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu Davut :

bizde olsa özgürlük gitti diye ağlayacak minyonlar var.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Minyonlar iyiymiş.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Onlar gibi adam insan olamadık.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
