Haberler.com, YouTube'un en çok izlenen internet haber sitesi oldu

Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan Marketing Türkiye YouTube Rating Report, haber kanallarının YouTube performansını mercek altına aldı. Son üç aylık dönemi kapsayan rapor, izlenme, abone artışı ve içerik üretim hacmi gibi temel metrikler üzerinden haber ekosisteminin dijital karnesini çıkardı.

Altı ana kategori altında hazırlanan çalışmada; TV kanalları, internet haber siteleri, bağımsız haber kanalları, ana haber bültenleri, gazeteler ve haber ajansları değerlendirmeye alındı.

İNTERNET HABER SİTELERİNDE LİDER: HABERLER.COM

Rapora göre "internet haber siteleri" kategorisinde Haberler.com, YouTube'da ulaştığı yüksek izlenme rakamlarıyla listenin zirvesine yerleşti. Haberler.com'un bu performansı, dijital haber tüketiminde video içeriklerin artan önemini ve platformun YouTube'daki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Haberler.com, düzenli içerik üretimi ve gündemi yakalayan haber videolarıyla, kullanıcıların YouTube üzerindeki haber tercihlerinde ilk sıralarda yer aldı.

DİĞER KATEGORİLERDE ÖNE ÇIKAN KANALLAR

TV Kanalları kategorisinde Ulusal Kanal en çok izlenen kanal olurken, Bağımsız haber kanalları arasında Yurttaş TV dikkat çekti. Ana haber bültenleri arasında Show Ana Haber liderliği elde ederken, gazeteler kategorisinde Cumhuriyet, haber ajansları arasında ise İhlas Haber Ajansı (İHA) en yüksek izlenme performansına ulaştı.

ABONE ARTIŞI VE İÇERİK ÜRETİMİNDE DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Abone artışı başlığında TRT World, son üç ayda kazandığı 210 bin yeni aboneyle listenin zirvesinde yer aldı. Bu sonuç, uluslararası haber içeriklerinin YouTube'daki etkisinin giderek güçlendiğini gösterdi.

İçerik üretim hacminde ise Halk TV öne çıktı. Kanal, 1.722'si Shorts ve 5 bin 757'si yatay video olmak üzere toplam 7 bin 479 içerikle, son üç ayda YouTube'da en fazla video üreten haber kanalı oldu.