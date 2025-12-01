Haberler

"Gücünüz yetiyorsa elimden alın" demişti! Canlı yayında bir kadını acımasızca döven cani yakalandı

'Gücünüz yetiyorsa elimden alın' demişti! Canlı yayında bir kadını acımasızca döven cani yakalandı
Güncelleme:
Sosyal medya platformu TikTok'ta açtığı canlı yayında uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu ileri sürülen bir kişi, engelli olduğu düşünülen bir kadına uzun süre şiddet uyguladı. Kendisine tepki gösterenlere de "Gücünüz yetiyorsa elimden alın." diyerek meydan okuyan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta açtığı canlı yayında uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu ileri sürülen bir kişi, engelli olduğu düşünülen bir kadına uzun süre şiddet uyguladı.

HEM DARP ETTİ HEM DE MEYDAN OKUDU

Yayını takip eden kullanıcılar, olayı ihbar etmek için yorum yağdırırken, şüpheli tepkilere karşılık bu kez küstah bir üslupla "O benim canım, o benim karım. Gücünüz yetiyorsa elimden alın." diyerek meydan okudu.

İNFİAL YARATTI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler adeta infial yarattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, şüphelinin acilen gözaltına alınması ve cezalandırılması yönünde çağrıda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, canlı yayında "bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığının" Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucunda N.K. isimli kadına şiddet uygulayan kişinin engelli raporu olan B.S. olduğunun belirlendiğini ve şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

