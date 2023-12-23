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GTÜ, mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite olarak değerlendirildi

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Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), YÖK tarafından hazırlanan raporda mezunlarının en kısa sürede iş bulduğu üniversite olarak yer aldı. GTÜ öğrencileri, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023"te, "mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite" olarak yer aldı.

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'ün Türkiye'deki 208 üniversiteyi 74 farklı gösterge kapsamında değerlendirdiği rapor yayımlandı.

"Yurt içinde ilk işe başlama süreleri" ile ilgili verilerin ele alındığı raporda GTÜ, "mezunlarının ilk iş bulma süresinin en düşük olduğu üniversite" oldu. GTÜ öğrencileri, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, rapordaki değerlendirmeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "GTÜ olarak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere başlaması için tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin iş bulmalarına yardımcı olacak çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görmek bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Teknoloji

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