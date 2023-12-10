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GTA 6 Fragmanında Kullanılan Şarkı Rekor Kırdı!

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Rockstar Games, GTA 6'nın tanıtım fragmanında kullanılan şarkı, büyük ilgi gördü ve Spotify'da en çok dinlenenler arasına girdi.

Rockstar Games, 10 yılın ardından Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6'yı duyurmak için geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı paylaştı. Bu fragman, internet üzerinde o kadar büyük ilgi gördü ki oyun henüz piyasaya sürülmemiş olmasına rağmen şirkete rekor kırdırdı. Son gelişmelere göreyse GTA 6 fragmanında kullanılan şarkı çok konuşuldu.

GTA 6 fragmanında kullanılan şarkı en çok dinlenenler arasına girdi!

Rockstar Games, GTA 6'nın tanıtım fragmanını 5 Aralık'ta YouTube üzerinde yayınladı. On milyonlarca kez izlenen video, Guinness Rekorlar Kitabı'na bile girdi. Bununla beraber bu videoda kullanılan şarkı da çok dinlenmeye başladı.

Aktarılan bilgilere göre GTA 6 fragmanında kullanılan, 2017 yılında hayata gözlerini yuman Tom Petty tarafından söylenen "Love Is A Long Road" adlı şarkı, video yayınlandıktan sonra sonra dijital müzik servisi Spotify'da önceki haftaya göre yüzde 36 bin 979 daha fazla dinlendi. Böylelikle en çok çalınan parçalar listesine adını yazdırmayı başardı. Söz konusu şarkının YouTube platformundaki dinlenme sayısının da arttığı görülüyor.

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Bunun yanı sıra GTA 6 fragmanı, ilk 24 saatte en çok izlenme rekoru da kırdı. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre video, yayınlanmasının ardından daha 24 saat bile geçmeden 70 milyondan fazla izlendi.

Bu rekoru daha önce ABD'li YouTuber MrBeast, 59.4 milyon izlenmeye sahip "7 Days Stranded At Sea" ("7 Gün Denizde Mahsur Kaldık") videosu ile elinde tutuyordu. Ünlü YouTuber da X (Twitter) hesabı üzerinden bunu paylaştı.

Rockstar Games'in GTA 6 için çıkış yılı olan 2025'e kadar birkaç fragman daha yayınlaması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni oyundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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