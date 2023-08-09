GTA 6 Çıkış Tarihi Sızdırıldı mı?

Take-Two'nun CEO'su tarafından yapılan bir açıklama, GTA 6'nın çıkış tarihine dair ipuçları veriyor. Şirketin 2025 mali yılında önemli bir şey çıkaracağı belirtilirken, bu dönüm noktasının GTA 6'nın çıkışını işaret ettiği düşünülüyor.

GTA 6 denince ortalıkta dönen haberlerin birçoğunun teoriden ibaret olduğu aşikar ancak bu sefer ki iddia gerçekten ciddi. İddiaya göre tüm oyun camiasının dört gözle beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) çıkış tarihi, Take-Two'nun Ceo'su tarafından ima edildi. Peki G

Rockstar Games'in sahibi Take-Two, GTA 6 çıkış tarihini yanlışlıkla sızdırmış olabilir!

Take-Two'nun son kazanç raporunda GTA 6'dan doğrudan bahsedilmiyor. Ancak GTA 6'nın aktif geliştirme sürecinin verimli bir şekilde devam ettiği belirtiliyor.

Take-Two'nun öngörülerine göre GTA 6'nın 31 Mart 2024'te sona erecek olan 2024 mali yılı içinde piyasaya sürülmeyeceği su götürmez bir gerçek.

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Ancak CEO Strauss Zelnick, şirketin 2025 mali yılında önemli bir şey çıkaracağına dair bir ipucu verdi: "2025 mali yılı, yeni rekor seviyelerde işletme performansı içereceğine inandığımız önemli bir dönüm noktası olacak."

Bu dönüm noktasının, şu anda yapım aşamasında olduğu bilinen en çok beklenen oyunlardan biri olan GTA 6'nın çıkışına işaret ediyor olması kuvvetle muhtemel.

2025 mali yılı Nisan 2024'te başlayacak ve Mart 2025'te sona erecek. Dolayısıyla eğer bu iddia doğruysa oyunu 2024'ün ilk çeyreğine kadar göremeyeceğimiz kesinleşmiş oldu. Ancak iyi haber ise GTA 6 için 2025'in sonuna kadar beklemeyecek olmamız.

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Bugüne kadar çıkan GTA serisinin ana oyunlarının çıkış tarihlerine baktığımızda neredeyse hepsi Ekim ayında, bir tanesi Eylül ayında ve bir tanesi de Nisan ayında çıkış yapmış.

Eğer CEO'nun söylediği cümle gerçekten bir ima ise GTA 6'nın Take-Two tarafından beklenen çıkış tarihinin 2025 Ekim olduğunu söylemek mümkün. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.