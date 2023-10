GTA 6 Bilgisayar İçin Geç Çıkacak!

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Rockstar Games, son dönemlerde GTA serisinin yeni yapımı GTA 6 ile gözlerin kendisine çevrilmesini sağladı. Merakla beklenen yapım ile ilgili şimdiye kadar pek çok bilgi sızdırıldı.

Hatta oyunun geçtiğimiz günlerde Metacritic sayfası açıldı ve 26 Ekim'de tanıtılacağına dair kuvvetli iddialar vardı. Şimdi ortaya çıkan bir bilgi ise GTA 6'yı bekleyen bilgisayar oyuncuları için hem üzücü hem de sevindirici cinsten. İşte yeni sızıntının detayları…

GTA 6, bilgisayar platformu için geç çıkacak!

Çeşitli güvenilir kaynaklar tarafından ortaya atılanlara göre GTA 6'nın bu yıl tanıtılması ve 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tabii ki bunun resmi bir bilgi olmadığını ve sızıntılar ışığında ortaya çıktığını da unutmamak gerekiyor.

Oyun dünyası ile ilgili güvenilir sızıntıları ile bilinen Tez2, beklentilerin aksine GTA 6'nın bilgisayar platformu için daha geç çıkacağını öne sürdü. Tez2, daha önce Rockstar Games oyunları ile ilgili pek çok iddia ortaya attı ve bunların büyük çoğu doğru çıktı.

Yok artık: GTA 6 için abonelik sistemi kapıda!

Sızıntı kaynağına göre GTA 6'nın bilgisayar versiyonunda çözülmesi gereken önemli sorunlar bulunmakta ve bu sorunlar oyun piyasaya sürülmeden önce çözülecek kadar küçük değil. Bu sebeple oyun, konsol platformundan sonra bilgisayar için piyasaya sürülecek. Gecikme süresi ise henüz net değil, tahminlere göre birkaç ayı bulabilir.

Bu durum oyuncular için pek de iyi haber sayılmasa da aslında iyi tarafından bakılabilir bir yanı var. Zira Rockstar Games, GTA 6'yı sorunları ile birlikte piyasaya sürmek yerine problemler çözüldükten yayınlayacak. Yani şirket oyunculara hatasız bir oyun sunmak istiyor.

Sonuç olarak Rockstar Games, GTA 6'nın piyasaya sürülmesiyle The Last of US Part 1 ve Star Wars Jedi Survivor'da olduğu gibi hatalarla karşılaşmak istemiyor. Söz konusu iki yapım, çıkış yaptığında önemli sorunlara sahipti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.