GTA 5 ve RDR 2'de Activation Required Hatası Nasıl Çözülür?

Rockstar Games'in rekor kıran oyunları Grand Theft Auto 5 (GTA 5) ve Red Dead Redemption (RDR 2) oyunseverler arasında büyük bir üne sahip. Ancak oyun oynama sürecinde zaman zaman Activation Required hatasıyla karşılaşılıyor. Bu yazıda, bu sorunun nasıl çözülebileceği anlatılıyor.

Rockstar Games'in rekor kıran oyunlardan olan Grand Theft Auto 5 ( Gta 5 ) ve Red Dead Redemption (RDR 2) büyük bir üne sahip. Bununla birlikte oyunseverler oyunu oynamak için can atıyor. Ancak oyun oynama süreci içerisinde zaman zaman bazı sorunlar meydana geliyor. Bu sorunlardan biri Activation Required hatası oluyor. Peki bu sorun nasıl çözülür? İşte detaylar!

RDR 2 ve Gta 5'te Activition Required hatası nasıl çözülür?

Rockstar Games, bugüne kadar pek çok oyunla karşımıza çıktı. Bu oyunlardan biri 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 oluyor. Bu oyun günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Bir diğer oyun da 2018 yılında piyasaya sürülen RDR 2 oluyor.

Oyunseverler ise bu oyunları oynarken kendilerini oyunun dünyasına bırakmak istiyor. Ancak oyunu oynamanızın önünde zaman zaman bazı sorunlar meydana gelebiliyor. Bu sorunlardan biri de Activation Required hatası oluyor. Söz konusu sorun oyuncuların oyunu başlatırken veya aktivasyon işlemi sırasında ortaya çıkabiliyor.

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Öte yandan aktivasyon sorunu oyun deneyimini de olumsuz bir şekilde etkiliyor. Peki, GTA 5 ve RDR 2 aktivasyon hatası sorunu nasıl çözülebilir. Bu yazımızda bu sorunla karşı karşıya kaldığınızda ne gibi adımlar atmanız gerektiğini sizler için hazırladık.

Red Dead Redemption 2'de bazı kullanıcılar, oyunun başlatılması sırasında "Activation Required (Aktivasyon gerekli) hatası ile karşı karşıya kalıyor. Bu hata, oyunun doğru şekilde etkinleştirilmediğini ya da Rockstar Games sunucularına erişim olmadığını gösteriyor.

Söz konusu sorunu gidermek için de uygulamanız gereken adımlar şu şekilde:

Oyununuz için bir Rockstar Games hesabı oluşturun ya da mevcut hesaba giriş yapın.

Sonrasında oyununuzu etkinleştirmek için Rockstar Games Launcher'ı açın.

Ardından "Oyuna git" seçeneğine tıklayın.

Oradan da Hesabım sekmesine tıklayın.

Karşınıza çıkanlar arasından Oyunlar sekmesine girin ve Red Dead Redemption 2 oyununu seçin.

Son olarak da Etkinleştir düğmesine tıklayın.

GTA 5 oyununda da aynı durum geçerli. Bu oyunda aktivasyon hatası almanızın birkaç nedeni olabilir. Bunlar arasında ağ ayarları veya güvenlik duvarıyla alakalı sorunlar olabilir. Bu oyunda bu sorunu yaşadığınız takdirde yapmanız gerekenler şu şekilde:

Güvenlik duvarını kapatın.

Virüs programını devre dışı bırakın.

DNS kontrolü yapın.

Oyunu yönetici olarak çalıştırın.