GTA 5'in sızan kodlarıyla mobil oyun geliştiriliyor

Tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olan Gta 5, bir süre önce kaynak kodu sızıntısı yaşadı. Oyunun bir bölümü internete düşünce, geliştiriciler de bunu fırsata çevirmek istedi. Bazı üçüncü taraf geliştiricilerin kaynak kodlarından yola çıkarak GTA 5 Switch ve Android versiyonu üzerinde çalıştığı bildirildi.

GTA 5'in sızan kodlarıyla mobil oyun geliştiriyorlar

Bilgisayar korsanları geçtiğimiz yıl Take-Two Interactive'in sistemlerine sızarak hem GTA 5 hem de henüz yayınlanmamış GTA 6'nın kaynak kodlarını çalmıştı. GTA 6 kodu kamuya açık bir şekilde ortaya çıkmamış olsa da, GTA 5 kodunun bir kısmının üçüncü taraf geliştiricilere satıldığı anlaşıldı.

Bu geliştiricilerden biri, sızdırılan kaynak kodunu kullanarak GTA 5 mobil için çalışmalara başladı. Oyunu Android, Linux ve Nintendo Switch gibi farklı platformlara taşımak istediğini söyledi. Raporlara göre bu sistemlerde oyunu başlatmayı ve yükleme ekranına ulaşmayı başardı.

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GTA 5 gibi devasa bir açık dünya oyununu mobil platformlara taşımak oldukça zor. Hem teknik hem de geliştirme süreci açısından geliştiricilerin uğraşması gereken birçok senaryo bulunuyor. Ayrıca Rockstar'ın olası bir oyunla ilgili olarak telif hakkı davası açabileceğini de unutmamak gerekiyor.

GTA 5 mobil oyunu geliştirme aşamasına girmiş olsa da, yayınlanması ve kalıcı olması düşük bir ihtimal gibi duruyor. Ancak sızdırılan kaynak kodlara dayanan benzer bir yapımın Switch veya Android gibi sistemlerde sunulması mümkün.

Öte yandan GTA 6'nın geliştirme programında herhangi bir gecikme durumu olmadığı ve çalışmaların olması gerektiği gibi ilerlediği söylendi. Buna göre şimdilik önemli bir değişiklik yaşanmadığını söyleyebiliriz. Yani GTA 6 çıkış tarihi için 2025 yılı planlanıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.