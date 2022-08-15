Görme bozukluğunu tarihe karışıyor! Yeni bir yöntem keşfedildi

Hayvanlardan elde edilen jelatin, gıda ve sağlık sektörü olmak üzere birçok farklı alanda kullanılıyor. Bilim insanları, domuz derisinden elde ettikleri kolajan ile kornea implantı üretti. Kornea nakli sorununu ortadan kaldıracağı belirtilen implantın denemeleri başarıyla sonuçlandı.

14'ü deneysel prosedürden önce tamamen kör olan 20 gönüllüde implantı test eden bir pilot denemenin sonuçları Nature Biotechnology'de yayınlandı. 20 gönüllünün tümünün görüşlerini tamamen geri kazandığı ve ameliyattan sonra hiçbir yan etki yaşamadığı açıklandı.

Kolajenden kornea implantı üretildi

Her yıl bir milyondan fazla kişinin kornea nedeniyle görme bozukluğu yaşadığı biliniyor. Gözü çevreleyen ve oldukça ince olan kornea, ne yazık ki kendini yenileyemiyor.

Kornea nedeniyle görme sorunu yaşayan kişiler, donörlerden alınan kornealar ile tekrar sağlığına kavuşabiliyor. Bununla birlikte, 70 kişiden sadece birinin kornea nakli için donör bulabiliyor. Kornea nakli bekleyen milyonlarca kişi, geliştirilen yeni tedavi yöntemi sayesinde görme yetilerini tekrar kazanabilecek.

Depolama sorunu DNA ile çözülecek!

Çalışmanın yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini belirten bilim insanları, biyosentetik korneaların dönor kornealarının yerine geçebileceğini kanıtladı. Daha önce insanlardan elde edilen kolajenler ile deneme yapan ekip, domuzdan elde edilen implantın daha kolay üretildiğini açıkladı.

Biyosentetik kornealar, dönorlardan alınanların aksine neredeyse iki yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Araştırmacılar, üretilen implantların insan korneasına oldukça yakın olduğunu belirtiyor.

Konu hakkında açıklama yapan Neail Lagali, "Seri üretime uygun, iki yıla kadar saklanabilen bir implant geliştirdiğimiz için mutluyuz. Bu sayede daha fazla kişinin görme sorunu biyomateryal ile ortadan kalkacak. Kornea dokusu bulma sorunu ve diğer göz rahatsızlıkları için önemli bir adım attığımızı düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.