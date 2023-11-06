GoPro Hero 12 Black: Pil Ömrü Uzatıldı!

GoPro, en son modeli olan Hero 12 Black aksiyon kamerasını tanıttı. Bu yeni model, önceki versiyonu Hero 11 Black'e göre çeşitli küçük geliştirmeler içeriyor, ancak en dikkat çekici yükseltme şüphesiz ki önemli ölçüde uzatılmış pil ömrü. GoPro Hero 12 inceleme sizlerle.

GoPro, en son modeli olan Hero 12 Black aksiyon kamerasını tanıttı. Bu yeni model, önceki versiyonu Hero 11 Black'e göre çeşitli küçük geliştirmeler içeriyor, ancak en dikkat çekici yükseltme şüphesiz ki önemli ölçüde uzatılmış pil ömrü. GoPro Hero 12 inceleme sizlerle.

GoPro Hero 12 inceleme!

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GoPro Hero 12 Black, selefine göre iki kat daha fazla pil ömrü vaat ediyor. Bu ilerleme, daha büyük bir pil kapasitesine dayanmıyor; pil hala 1.720 mAh değerinde. Bu durum, GoPro'nun pil kullanımında kayda değer verimlilikler sağlayarak enerji tasarrufu yoluna gittiğini işaret ediyor. Bluetooth gibi yeni özelliklerle donatılan Hero 12 Black, 5.3K çözünürlükte ve 60 fps'de 70 dakikalık bir çekim süresine imkan tanırken, Hero 11 Black bu kalitede yalnızca 35 dakika çekim yapabiliyordu.

5.3K ve 30 fps çekim yaparsanız bu kamera size 1,5 saat gibi bir süre tanıyor. 1080p ve 30 fps'de ise bu süre 2,5 saatin üzerine çıkıyor. Bunların yanında 5.3K 60 fps, 4K 120 fps ve 2.7K 240 fps gibi seçeneklerinizin de olduğunu belirtelim.

Tüm bunların yanında bu kamera ile ilgi çekici bir yenilik daha geliyor: Bluetooth desteği. Bu özellik, Bluetooth kulaklıklar aracılığıyla aynı anda ses kaydedebileceğiniz anlamına geliyor. Bu yüzden de bu aksiyon kamerasındaki en büyük eklentilerden biri.

Bir diğer yenilik ise Max Lens Mod 2.0. Bu özellik, görüş alanını 4K 60 fps için 156 dereceden (GoPro'ya göre sektör lideri) 177 dereceye çıkarıyor. HDR video ve fotoğraflar için de destek mevcut. Videolardan 27 MP fotoğraf ve 24,7 MP fotoğraf çekebilirsiniz ve önceki model gibi Hero 12 de 10 m'ye (33 ft) kadar suya dayanıklı.

GoPro Hero 12 Black, Emmy Ödüllü HyperSmooth 6.0 + AutoBoost ile video sabitlemeyi kullanıyor. Böylece kullanıcılar aksiyon esnasını kayıt alırken ne kadar sarsılırsa sarsılsın ortaya sarsılmamış bir video çıkıyor. Ayrıca mümkün olan en geniş çekimler de elde ediliyor. Yerleşik Ufuk Kilidi, kameranız tam 360 derece döndüğünde bile ufuk seviyesini koruyor (yalnızca 2,7K 240 fps ve 1080p 240 fps'de mevcut).

Bunların yanında GoPro pille ilgili: "Gelişmiş teknolojiyi kullanan uzun ömürlü Enduro Şarj Edilebilir Pil, soğuk havalarda performansı önceki GoPro kameralara ve pillere göre artırır." ifadelerini kullanıyor. Yani bu GoPro Hero 12 Black'in soğuk hava şartlarına önceki modellerden daha iyi dayanacağı anlamına geliyor. Bunların yanında yeni GoPro, 10-bit renk kullanıyor. 10-bit renk, gelişmiş renk derinliği, daha yumuşak geçişler ve daha fazla gerçekçilik sağlıyor.