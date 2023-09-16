Google, yapay zekaya yatırımlarını ikiye katladı

Google, ChatGPT'den sonra yapay zekaya yönelik yatırımlarını artırdı. Şirket, Google Gemini yapay zekası üzerinde çalışıyor ve lansman yaklaşmış olabilir. Gemini, metin ve görüntü oluşturmayı birleştiren bir sistem olarak kullanıcı deneyimini geliştirecek.

Google'ın Chatgpt'ten sonra yapay zekaya yönelik yatırımları iki katına çıkmış durumda. Android'den YouTube'a kadar her hizmetine yapay zekayı entegre etmek isteyen şirket, son haftalarda büyük bir proje üzerinde çalışıyor. Google kurucu ortağı Sergey Brin'in özel olarak ilgilendiği Google Gemini yapay zekası için lansman yaklaşmış olabilir.

Google Gemini, 2023'ün son bombası olabilir

Google, OpenAI'ın GPT-4 dil modeline rakip olarak konumlandırdığı, yapay zeka sistemi Gemini'yi kullanıma açmaya hazırlanıyor. Yapay zekayla ilgili gelen son bilgilere göre, birtakım üçüncü taraf yazılım şirketi Gemini'ı test etmeye başladı.

Gemini'ın Excel tablolarını analiz etmeden kullanıcı isteklerini yerine getirmeye kadar çok çeşitli görevleri yerine getirebileceği söyleniyor. Ayrıca Midjourney'e benzer şekilde metinden görsel oluşturma yeteneğini de barındıracağı bildirildi.

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Sadece metin odaklı cevaplar üretebilen Chatgpt'nin aksine, Gemini, metin ve görüntü oluşturmayı tek bir sistemde birleştirmeyi amaçlıyor. Bu, kullanıcıların metinle birlikte görsel yanıtlar almasını sağlayarak daha etkileşimli bir deneyim sağlıyor.

Google'ın resmi duyuruyu yıl bitmeden yapacağı aktarıldı. 2023'ün sonunda tanıtılacak Gemini'ın erişime nasıl açılacağı ise belirsiz. İlk aşamada işletmelere özel olarak sunulabilir. Google Cloud Vertex AI hizmetine entegre edileceğine dair bazı söylentiler bulunuyor.

Google ayrıca Gemini'ı Cloud sunucuları üzerinden sunarak para kazanmayı hedefliyor. Ancak ChatGPT ile doğrudan rekabet edebilmesi için ücretsiz bir sürüm de tanıtılabilir.

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