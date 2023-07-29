Google, yapay zeka alanında rekabeti üst seviyeye çıkaran yeni modelini tanıttı

Google, Robotics Transformer 2 teknolojisinin (RT-2) türünün tek örneği olan vizyon-dil-eylem (VLA) modeli ile eğitildiğini açıkladı. RT-2, çevresinde ne olup bittiğini algılayabilecek ve robotların görevlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olacak.

OpenAI tarafından piyasaya sürülen Chatgpt, yapay zeka alanında rekabeti bir üst seviyeye çıkarmayı başardı. Google, Robotics Transformer 2 teknolojisinin (RT-2) türünün tek örneği olan vizyon-dil-eylem (VLA) modeli ile eğitildiğini açıkladı. Google Bard benzeri model ile eğitilen RT-2, çevresinde ne olup bittiğini algılayabilecek.

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Şirket Cuma günü bir blog gönderisinde, "Yapay zeka sohbet botları Bard, ChatGPT ve Claude 2'ye güç veren sistemler gibi teknolojileri kullanarak robotların görevleri hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Google DeepMind'ın robotik başkanı Vincent Vanhoucke, "RT-2'nin temelinde Google Bard gibi yapay zeka platformlarının arkasındaki büyük dil modellerine benzer bir teknoloji bulunuyor. Robot eylemlerinin doğrudan çıktısını alabilmek için internette bulunan metin ve görüntü verilerini işliyoruz." dedi.

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Vanhoucke, robotların çevrelerindeki dünyayı anlamak için yapay zeka kullanmasını sağlamanın sohbet robotlarına girenlerden daha zor olduğunu söyledi. Yapay zeka sohbet yazılımlarının belirli bir konu hakkında bir grup metin verisini özümsemesi ve bu bilgileri insanların anlayabileceği şekilde düzenleyebilmesi gerekirken, robotların kelimenin tam anlamıyla etrafındaki dünyayı anlaması gerekir.

Google, çevrimiçi bulunan görüntü verilerini kullanan RT-2 ile robotların, çöpün ne olduğunu ve onu nasıl alıp atacağını anlamak için hızlı bir şekilde eğitilebileceğini iddia ediyor. Grand View Research'e göre, endüstriyel robot endüstrisi şu anda 30 milyar dolar değerinde ve 2030'a kadar 60 milyar dolara ulaşması bekleniyor.