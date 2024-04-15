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Google Pixel Cihazlara Samsung Exynos Modemli Tensor İşlemci Geliyor

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Samsung'un geçtiğimiz seneden beri üzerinde çalıştığı uydu bağlantısı sonunda Google Pixel cihazlara gelecek gibi duruyor. Ortaya çıkan iddialara göre şimdiye kadar telefonlarında ve Pixel Tablet'te Tensor işlemcileri tercih eden firma, bu seneden itibaren duyuracağı yeni serilerde Exynos modeme uydu bağlantısı için geçiş yapabilir. İşte Google Pixel ve Samsung Exynos modemli Tensor işlemci detayları…

Pixel 9, Pixel Fold 2, Pixel Tablet 2, Exynos modemli Tensor işlemci ile gelecek

Pixel 6 serisinden itibaren Google, Samsung tarafından üretilen Exynos modemli Tensor işlemcileri kullanıyor. Bu yıl yeni Exynos işlemci ile duyurulan uydu bağlantısını yeni cihazlarına entegre etmeyi planlayan teknoloji devinin Exynos 5400 5G modemi bu yıl içerisinde tanıtacağı Pixel 9, Pixel Fold 2, ve Pixel Tablet 2 modellerinde kullanacağı iddia ediliyor.

Özellikle mesajlaşma açısından uydu bağlantısı acil durumlar için birebir çözüm olabiliyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Pixel 8 ve Pixel Fold serisinde kullanılan Exynos 5300'e göre daha verimli ve hızlı Exynos 5400 5G modem, gelecek modellerde kullanılacak. Acil durumlarda uydu bağlantılı iletişim için 5G desteği olan 3GPP Rel. 17 desteğine sahip olan modem, yeni Pixel serilerinde güvenliği geliştirecek gibi duruyor.

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Google'ın ilk tableti Pixel Tablet yalnızca Wi-Fi seçeneği ile satışa sunulmuştu. Tanıtılması beklenen Clementine kod adına sahip Pixel Tablet 2'nin ise hem Wi-Fi hem de Wi-Fi + 5G seçeneğine sahip olması bekleniyor.

"Satellite Gateway" adlı özel bir uygulama sayesinde acil durum servislerine ulaşmayı kolaylaştırmayı hedefleyen Google, yeni özellikleri ve Exynos modemli Tensor işlemcisi ile Pixel cihazları daha da gelişmiş hale getirmeyi planlıyor.

Peki ya siz Google Pixel uydu bağlantısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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