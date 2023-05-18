Google, kullanılmayan milyonlarca hesabı sileceğini duyurdu

Teknoloji platformu Google, 2021 yılından beri kullanılmayan hesapların kalıcı olarak silineceğini duyurdu. Google'dan yapılan açıklamada tarih, Aralık 2023 olarak bildirildi.

Dolandırıcılık ve hesap hırsızlığına karşı önlem almak amacıyla yayınlanan yeni güncellemede sayıları milyonları bulan inaktif hesapların silineceği bildirildi.

MSN News'te yer alan habere göre, en az 2 yıldır giriş yapılmayan Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar'daki içerik ve depolamaların da silineceği duyuruldu.

Google hizmetlerini depolama aracı olarak değerlendiren kullanıcılar, Aralık 2023'e kadar hesaplarına giriş yaparak hesaplarının silinmesinin önüne geçebilecek.